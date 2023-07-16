防疫人員於社區捕獲孑孓。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄今日新增本土登革熱確診個案1例，為鳳山區50多歲男子。高雄市衛生局指出，男子14日出現發燒及紅疹症狀，經檢驗確診登革熱，現住院觀察。男子曾有台南市東區活動史，平時活動地以住家及工作地為主；目前累計本土第18例，呼籲有民眾出現登革熱疑似症狀，應盡速就醫。

衛生局指出，男子經疫調14日出現發燒及紅疹症狀，15日醫院就診，採檢NS1快篩陽性並通報，實驗室綜合檢驗結果陽性確診，目前住院觀察。平時活動地以住家及工作地為主，曾有台南東區活動史。

衛生局表示，今日啟動居住地附近病媒蚊調查，發現社區住戶門前或屋後巷有多處孳生病媒蚊孑孓的陽性容器，包含花器、雨鞋、水桶、花器底盤、輪胎、塑膠桶等，捕獲孑孓共約110隻，現場防疫人員立即清除，並開單告發，處新台幣1200元以上罰鍰。

衛生局指出，已規畫明日針對個案住家及工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作，請民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作；經通知而未到場配合防治、有疫情風險之虞，可依傳染病防治法第38條，會同相關人員逕行進入實施防治工作，請民眾共同合作完成社區防疫工作。

衛生局提醒，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市533家登革熱整合式醫療合約院所就醫及告知醫師旅遊活動史。