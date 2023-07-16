大陸知名導演周國棟執導過《夏家三千金》、《寶蓮燈前傳》、《魔幻手機》等多部電視劇，上週新作《雙生神捕之牆頭馬上》才盛大開拍，沒想到昨(15)日晚間傳出驟逝消息，對此，妻子徐敏悲痛證實死訊，解釋為「因病醫治無效去世」，令各界震驚不已。

周國棟在導演圈頗負盛名，也常在自己的作品過戲癮，客串路人甲角色，未料15日晚間曾與他合作的編劇「九年」突然在微博發出黑白照，寫下：「哀悼國棟導演，一起合作過《魔幻手機》，一路走好」，遺孀徐敏則用他的微信在朋友圈發布訃聞，透露徐國棟在13日「因病醫治無效」而與世長辭，並在16日舉行告別式，明日則將出殯。

對此，合作過《夏家三千金》的演員鄭衛莉哀悼：「驚聞有一位同仁走了」，《魔幻手機》男主角李濱也說：「泣別好哥哥，知道這個消息一時不能接受，那麼優秀的人」，諸多網友也表達不捨之意：「天啊，啥情況啊」、「好可惜，還很年輕，一路走好」、「心中默哀，送別國棟兄」、「我們會永遠想你的」、「人生無常啊」、「人的生命好脆弱。」

據了解，周國棟的新作《雙生神捕之牆頭馬上》上週才正式開拍，平台也在社群平台上傳開鏡照，令許多粉絲相當期待，未料如今未能完成最後一部作品，便離開人間。