上季意外跌出季後賽行列，獨行俠重振旗鼓，整個休賽季忙於重新調整陣容，包含重簽厄文（Kyrie Irving）、迎回老同學塞斯柯瑞（Seth Curry），還透過和賽爾提克先簽後換搶下大前鋒葛蘭特威廉斯（Grant Williams），但獨行俠的野心不僅於此，根據《HoopsHype》史科托（Michael Scotto）指出，獨行俠對多名主打鋒線位置的自由球員表達興趣，其中包括被稱作NBA「最帥黑人」的烏布雷（Kelly Oubre Jr.）、德瑞克瓊斯（Derrick Jones Jr.）。

27歲的烏布雷仍處在職業生涯黃金期，成為找尋下份合約的最大優勢，上季效力黃蜂發揮得當，平均上場時間32.2分鐘和20.2的場均得分，都創下了單季生涯新高，不過烏布雷防守端上貢獻度有限，恐會拖垮上季防守效率排名倒數第5的獨行俠。

場均20.2分的數據非常吸引人，但卻是在弱隊黃蜂所繳出來的成績，上季三分線命中率也只是3成出頭，烏布雷難免會遭人質疑有刷數據的成分在裡頭。獨行俠全力追求鋒線好手，烏布雷若來到達拉斯，將和老將小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、賈許格林（Josh Green）組成側翼輪換陣容中的一員。

大前鋒的位置上，葛蘭特威廉斯有望在下季扛下先發，在護框方面，主打禁區的葛蘭特威廉斯生涯6.2籃板並不出色，但其數據受到綠衫軍前場陣容深度影響，經常一同搭配出賽的荷福德（Al Horford）、羅伯特威廉斯（Robert Williams）都是籃板好手，而葛蘭特威廉斯最大價值在於，他的得分手段並不侷限於禁區，其中接近4成的三分命中率，將幫助獨行俠有效拉開禁區空間，2位能攻善傳的後場組合厄文和東契奇（Luka Doncic）能夠盡情展現破壞性。