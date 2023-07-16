跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議15日、16日在紐西蘭奧克蘭登場，英國商貿大臣今(16日)正式簽署加入CPTPP的協議，讓英國成為CPTPP第12個、也是首個歐洲會員國。各國在會議期間並就台灣及中國大陸的申請案進行討論。國民黨立委賴士葆質疑，蔡政府開放美豬、美牛、日本福食，現在還開放加牛、放寬日本農藥標準，都說有助於加入國際經貿組織（CPTPP），這種犧牲人民健康的說法，還要騙台灣人多久？

「我很榮幸地宣布，英國正式簽署跨太平洋夥伴全面進步協定入會議定書！」司儀宣布英國簽署協議，16日在紐西蘭奧克蘭舉辦的CPTPP部長級會議上，英國商貿大臣簽署入會協議，讓英國成為CPTPP的第12個成員，也是第一個獲准加入的歐洲國家及非創始會員國。預計明年生效。

賴士葆今(16日)在臉書發文表示，CPTPP今天可望討論兩岸入會案，但蔡政府開放美豬、美牛、日本福食，現在還開放加牛、放寬日本農藥標準，都說這有助於加入國際經貿組織（特別是CPTPP）鋪路，結果與我們在2021年同一年度申請加入CPTPP的英國已成為會員國，台灣還是得與中國大陸一起討論。他質疑蔡政府要用人民健康來換取加入國際經貿組織的說法，還要騙台灣人多久？