高雄市某分局一名已婚派出所林姓所長傳出與女警有曖昧關係，被同仁於社群網站爆料，指出2人共乘機車外出，女警服大備勤務時，原本應接案，但所長卻指示他人接替，引發同仁不悅，分局查證後，已將女警調至他所服務，林姓所長調至其他分局擔任非主管職務。

林姓所長原本所在的分局於6月底發現臉書社群軟體有匿名同仁反映，有女警不接辦案件及所長有偏袒一事，經查是某所1名女警於擔服備勤勤務時，原本應接案，卻由該所所長指示由他人接辦，造成所內同仁不滿情緒，經分局調查後，認該所所長領導統御不佳，內部管理不當，為避免影響該所內部凝聚力，遂將該名女警預防性調整至他所服務，同時將林姓所長調整為非主管職務，林姓所長也因個人身體因素請調至內勤單位服務。

該分局表示，原本所長一職，將改其他派出所所長調整擔任，派出所運作不受影響。分局各級幹部持續對該所同仁關懷輔導，並注意同仁工作勞逸之公平性，亦要求各級幹部應以身作則，不得徇私偏袒，以避免類似情形再度發生。