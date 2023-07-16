北約指揮官表示，俄烏戰爭16個月之後，俄羅斯空軍機隊仍然相當完整，烏克蘭則所剩無幾。但是俄羅斯並沒有空中優勢，這使得他們的陸上部隊沒有掩護而損失慘重；烏克蘭在空軍力量虛弱的情況，也很難有效的反攻。

商業內幕(BusinessInsider)報導，英國空軍參謀長、北約空軍參謀長奈頓元帥(Rich Knighton)表示，顯而易見的，俄羅斯地面部隊損失了超過三分之二的坦克，變得相當虛弱，但是俄羅斯空軍基本完好無損，他們仍然有著大量的轟炸機、戰鬥機與直升機。

奈頓根據英國國防情報部，以及Oryx網站的資料，以圖表的方式展示俄烏雙方損失情況。奈頓以圖表說明，俄羅斯軍隊已有22 萬人傷亡，其中陣亡176名飛行員，損失162具防空系統；第二張圖表顯示，俄羅斯空軍損失86架飛機、90架直升機，但是俄國有1000多架戰機，因此損失只佔固定翼機隊4%， 899架直升機中的10%。

相對的，烏克蘭空軍損失更嚴重。圖表呈現烏克蘭損失了68 架固定翼飛機，佔全體機隊314架的78%；損失31架直升機，佔全體隊59架的48%。由於飛機還需要養護，因此可作戰的情況還要更低，圖表顯示，目前烏克蘭空軍的實力只剩戰前的15%。

奈頓表示，俄羅斯和烏克蘭都未取得空中優勢，在這種情況，「防禦有餘，而進攻不足」，這是俄烏雙方都面臨的困境，誰主動攻擊，誰就損失更大。

這個說法仍然突顯空軍的關鍵地位。擔相同看法的還有美國駐歐洲空軍兼北約盟軍司令詹姆斯•赫克將軍(James Hecker)，他說：「如果在2月24日那天，俄羅斯空軍立即掌握制空權，那麼烏克蘭只有3至10天。因為 45個國家無法向烏克蘭提供任何裝備。只要一進入烏克蘭邊境，就遭到轟炸，屆時烏克蘭就沒希望了。」

赫克補充道，所幸情況並沒有如此發展，雙方都有著相對有效的防空網路，可以對抗對方的行動。就損失數來說，雙方情況差不多，烏克蘭損失了60 多架飛機，俄羅斯損失了 70 多架飛機。

這也是烏克蘭特別要求西方國家趕緊提供北約戰機的原因，烏克蘭總司令扎盧茲尼(Valery Zaluzhny)最近再次提到F-16，他說：「少數數量也就足夠了。屆時可以發揮戰機的長程打擊力量，摧毀俄軍的關鍵防禦。」

但北約指揮層並不同意，他們認為少量的 F-16 無法為烏克蘭提供空中優勢，也無法突破俄羅斯戒備森嚴的防線。