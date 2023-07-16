台灣詐騙案層出不窮，手法日新月異，一名基層員警辦理一起詐騙案，受害人被騙上百萬元，經過8家銀行匯出金額，他不僅要跟所有銀行客服對接，資料還要用「傳真」提供，過程耗時費力，讓他直呼警政署高官不知基層辛苦，感嘆「光是電子化都辦不到了，還打詐國家隊1.5咧？」

一名員警在臉書粉專「靠北police」發文表示，自己受理上百萬的詐欺案，被害人前後分別匯款給8家不同銀行，受理完後就得分別傳真給8家銀行，並跟銀行確認最後接受情形，但每間銀行客服轉來轉去、忙線中或是沒收到傳真，不滿得花2、3小時跟銀行玩通報接收遊戲。

該名員警喊話，警政署應將詐欺案傳真給銀行的簡便格式表及報案單改為「電子化」，拜託警政署高官跟金融機構開個會，討論怎做修正，別只會坐在辦公室裡吹冷氣，最後無奈感嘆「光是電子化都辦不到了，還打詐國家隊1.5咧？」

貼文一出也獲得網友們支持，「很好的建言」、「這個好文不能沉啊」、「說個笑話：國家打詐專責辦公室」、「數位發展部 ㄎㄎ」、「詐騙國家隊我比較相信，都只出張嘴騙民眾」、「打詐國家隊，政府投入10幾億的錢，結果要凍結帳戶還在用傳真的，這就是詐騙的政府」。

也有其他員警留言，「10年前受理詐欺，比打筆錄還麻煩的就是每那張通報表，傳真還要打一堆轉來轉去的電話確認，沒想到10年後一樣還在搞傳真跟確認，什麼都沒變」、「最好從165現在點一下直接線上通報，然後可以從線上調警示帳戶的交易明細，銀行端跟受理方就不用損耗那麼多人力處理這些鳥事」。