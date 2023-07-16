針對「716公平正義大遊行」人民訴求，行政院發言人林子倫16日表示，政府尊重人民集會結社及言論自由，對於社會各界及朝野各黨的倡議與提醒，政府持續傾聽也會虛心接受，並將繼續精進各項政務，包含落實居住正義、打擊詐騙以及司法改革等，期盼透過政府與社會共同努力，打造更溫暖且堅韌的台灣。

公平正義大遊行地點位於總統府前凱達格蘭大道，由前立委黃國昌、「館長」陳之漢組織推動，集會兩大訴求為居住正義及司法改革，在野黨陣營包括國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘都出席。

有關居住正義，林子倫表示，自蔡總統上任後推動「8年20萬戶」社宅，至今年底直接興建社宅將達到9萬5000戶，加上包租代管，可望超過16萬戶。同時，政府亦推動租金補貼，在2020年就已達12萬戶，去年再推動「300億元中央擴大租金補貼專案」達到27萬餘戶，今年更推動隨到隨辦等精進措施。在平抑房價部分，政府連續推動房地合一稅2.0、修正平均地權條例，近期也推出囤房稅2.0修法方向。

林子倫指出，為了因應日益猖獗的詐騙集團，政府先於2016年成立打詐中心，之後隨新型態的網路電信詐騙層出不窮，行政院為再強化打詐工作，於2022年訂頒「打詐綱領」及推動跨部會「打詐國家隊」，再於2023年升級打詐行動綱領1.5版，成立本院打詐專責辦公室，建立院層級溝通以督導、加速各部會策略整合，並無所謂「政府成立三個打詐國家隊」之事。

林子倫說，自成立打詐國家隊各部會合作協力後，2022年已經防制民眾遭詐騙金額逾67億元，並有效攔阻遭詐騙匯款至境外案件達135件、金額1億4000多萬元，攔阻詐騙簡訊高達5532.4萬則、人頭門號停斷話達7427門，有效抑制詐騙簡訊及假冒親友詐騙等案件發生。

林子倫說，除了成立打詐辦公室加強跨部會策略統合，並陸續推動、通過「打詐5法」修正草案，嚴懲深偽詐騙、私行拘禁及人口販運，並加重相關詐欺罰則，強化網路平臺落實廣告實名制，藉此強化公私協力、民間參與，未來亦將由打詐辦公室統籌之打詐國家隊持續爭取必要資源，落實貫徹「打詐綱領」策略，以全面壓制詐欺犯罪，維繫社會治安網絡。

林子倫表示，關於加強掃蕩黑幫勢力，陳建仁上任後即責成內政部與警政署加強作為，包含針對黑幫常聚集的處所加強擴大臨檢盤查、執行掃蕩，對其所投資經營賴以維生的營運場所，積極持續作行政干預，並將帶頭份子列為關鍵對象，偵蒐其不法行為，掌握其危害社會治安的各類犯罪事證，朝組織犯罪儘速法辦，快速打擊、嚴查嚴辦、絕不寬待。

同時陳建仁要求法務部通令地檢署全力配合核發令狀，以利執行檢肅，相關措施已獲立即成效，政府也將持續精進相關作為，以系統性掃黑策略，針對人、場所、金流三大面向，徹底瓦解犯罪結構， 且立法院已三讀通過組織犯罪防制條例修正案，新增「明仁會條款」，處罰黑幫囂張舉辦公開活動等挑釁公權力行為，只要符合相關構成要件，警政署將聯合各地檢署依法究辦，不容黑道危害社會治安。

至於獄政改革議題，他指出，行政院已於去年院會通過外役監條例修正草案，並送立法院進行審議，希望就現行外役監遴選進行合理調整，降低脫逃風險，犯下重罪及特定罪行的受刑人不得參與遴選。關於實際修法程序，行政院尊重立法院的職權行使，也請法務部積極溝通協調，希望立法院在臨時會能聚焦討論，讓相關修法能儘速通過，使相關制度符合訂定初衷及社會期待，讓國人對司法更有信心。