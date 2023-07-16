新北市林口區今（16）日傍晚6時許發生墜樓事件，1名48歲歐姓婦人從文化三路一處社區高樓墜落，撞破大門雨遮後摔落地面，警消獲報到場，發現歐婦頭顱破裂當場死亡。據了解，歐婦的父親日前過世，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
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