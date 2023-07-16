傳奇英國女星珍柏金（Jane Birkin）驚傳過世消息，享壽76歲，目前死因仍未確定，被護理人員發現在家中身亡，珍柏金影視歌三棲，演過許多影壇經典，演唱歌曲紅極一時還遭到政府禁播，她在演藝圈將近57年，愛馬仕其中一款手袋以她為名，突然傳出死訊讓眾人震驚與不捨。

據法國媒體報導，珍柏今在家中去世，享壽76歲，是她的護理人員發現遺體，英國女星珍柏金（Jane Birkin）出生於1946年，她父親大衛柏金（David Birkin）是英國皇家海軍少校，曾參與二戰，母親則是一名音樂人，她還有一位兄弟是劇作家，柏金在1960年代發跡，成名作是電影《春光乍現》（Blowup），後來她到法國演唱，與法國歌手賽日甘絲柏（Serge Gainsbourg）共同發表歌曲〈Je t'aime... moi non plus〉，由於歌詞有明顯性暗示，這首歌在英國、義大利、西班牙遭到禁播，但仍席捲整個歐洲。

後來她參演名導阿加莎克里斯蒂的經典名作（Dame Christie）《尼羅河謀殺案》與《艷陽下的謀殺案》，她也因此被封為1992年度女星，後期她常在各國出演舞台劇，據悉1982年她在飛機上碰見愛馬仕的執行長，當時她剛誕下女兒，因此和愛馬仕執行長說希望能設計一個方便攜帶嬰兒用品的手袋，柏金包因此被生產出來。

珍柏金較為人知的三段感情，是她和作曲家約翰·巴瑞（John Barry）、法國歌手賽日甘絲柏以及法國導演賈克杜瓦雍（Jacques Doillon），在每段感情中她都與對方一起誕下愛情結晶，大女兒凱特巴莉（Kate Barry）是一名攝影師，二女兒夏綠蒂甘絲柏（Charlotte Gainsbourg）是演員兼歌手，2009年憑藉電影《撒旦的情與慾》獲得坎城影后，三女兒露杜瓦隆（Lou Doillon）也是一位演員及模特。