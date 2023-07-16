前總統馬英九15日晚間設宴，歡迎大陸五所大學的青年學子訪問團，並與率隊的北京大學黨委書記郝平晤談。馬英九表示，這次陸生參訪團順利來訪，是這幾年最重要的兩岸青年交流活動，也是他73歲最好的生日禮物。藍營戰將羅智強直呼，疫情期間，蔡政府禁止陸生返台，大陸繼而不讓陸生來台，在台就讀陸生於今年歸零。馬英九3月帶台生訪陸，雙方青年重啟兩岸關係可貴的善意循環。馬英九才是兩岸和平的定海神針。

「馬英九才是兩岸和平的定海神針！」羅智強今(16日)在臉書發文表示，早上陪馬英九去公祭，他趁著空檔對馬英九說「總統，我最近遇到很多台商，他們都要我對你說聲謝謝！過去這些年，由於蔡英文反中仇中的操作，大陸民眾對台灣人民的對立感大幅增加，讓他們在大陸都感受到這樣的對立！直到你去大陸訪問，傳達了強烈的和平善意，大陸媒體也大幅報導，他們說，非常明顯的，大陸民眾對於台灣人民的好感恢復了許多！真的非常感謝您！」

羅智強提到，馬英九聽了以後說：「我想努力做的，就是增加兩岸人民更多了解，增加更多情誼，這樣就不需要擔心會衝突、更不用擔心會發生戰爭。」幾經波折，馬前總統邀請的陸生團15日抵台，展開9天參訪行程。在民進黨操弄下，兩岸惡意螺旋不斷上升，馬英九3月帶台生訪陸、7月邀陸生訪台，雙方青年重啟交流，為兩岸關係帶來可貴的善意循環。

前總統馬英九15日晚間設宴，歡迎大陸五所大學的青年學子訪問團。（馬英九基金會提供）

羅智強強調，馬政府時期來台陸生最高一年達4.2萬人，隨著民進黨執政後兩岸關係緊張，人數不斷下降。疫情期間，蔡政府禁止陸生返台，大陸繼而不讓陸生來台，在台就讀陸生於今年歸零。雖然蔡英文屢稱要推動疫後兩岸健康有序交流，陸委會、海基會也呼籲大陸恢復陸生來台就讀，但實際上卻說一套、做一套，連馬英九邀請陸生來台交流，都設下重重限制，以政治黑手干預，用意識形態污名化。

羅智強直言，這是近年最重要的兩岸青年交流活動，但也令人唏噓，兩岸青年交流本就「渾然天成」，曾幾何時，竟如此難得？民進黨罔顧學術自由與校園自主，連陸生都要嚴審嚴查，更凸顯賴清德說想要與習近平共進晚餐的虛偽與荒謬。馬英九心繫兩岸和平，這次陸生來台，為兩岸在不斷上升的惡意螺旋裡，開啟一道善意循環，祝福此行順利成功，更盼兩岸春暖花開早日到來，全面恢復交流，增進兩岸人民福祉。