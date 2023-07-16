高雄日前一隻吉娃娃在路上亂竄，民眾擔心發生意外，將牠抱起報警求助，因吉娃娃身上沒項圈、晶片，員警一時間找不到飼主，民眾見狀先提議留下聯絡方式，並帶狗狗回家照顧。隔天一早，飼主葉姓女子著急到派出所求助，經員警通知，民眾將狗狗帶回派出所與葉女與重逢，葉女見狀當場落淚，表示狗狗已經陪伴她12年之久，如今能找回來真是太好了。

13日下午5時30分許，57歲左姓男子行經新興區六合一路與復興一路時，發現一隻純白色、毛髮整齊吉娃娃在路上亂竄，為避免吉娃娃被車撞，左男立即將牠抱起，隨後見到中正三路、復興一路路口執勤員警，將吉娃娃交付給員警幫忙尋找飼主。

員警檢視狗狗身上並未攜帶項圈，後續到動物醫院查看發現狗狗身上也無植入晶片，一時間找不到飼主，左男見狀只好留下聯絡電話，表示有飼主出現時再與他聯繫，並將狗狗帶回家照顧。

14日清晨7時許，53歲葉女著急跑到派出所，稱自己飼養吉娃娃昨天下午走失，找了一個晚上都找不到，向員警求助。員警一看葉女提供狗狗的照片，立即明白就是那隻走丟的吉娃娃，便立即通知左男將狗狗帶至派出所。

葉女見到左男將心愛的狗狗抱回派出所，終於能重新相聚令她當場落淚，葉女表示這隻狗狗已經陪伴她12年之久，如今能找回來真的是太好了。事後頻頻向左男、員警道謝。