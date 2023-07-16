溪頭自然教育園區是國內熱門旅遊景點，每逢周末假日湧入大批車潮，由於過往採取傳統人工收費模式，導致等待入園車輛大排長龍，使得原本壅塞的交通加劇。台大實驗林管處指出，第1停車場將跟進第2、3停車場，8月起改為電子收費，全面告別人工收費時代。

台大實驗林管處前年著手建置智慧電子化停車設施，同年11月將車位較少的第2、3停車場率先實施，進場停車採車牌辨識，並改為以時計價。今年8月1日起，最大的第1停車場也將跟進，整個園區停車場將全面改為委外經營電子化收費，盼藉此提高停車場車周轉率以及解決入園大排長龍問題。

溪頭自然教育園區總共有3處停車場，第1停車場可供停放小型車輛的車位約650個，遊覽車等大型車輛車位約70個；第2及第3停車場合計可提供130多個停車位。對於全面更改為電子化收費後，在地鹿谷鄉民希望能保留停車免費福利，台大實驗林管處則允諾，會全力協助向委外經營的廠商爭取。

溪頭自然教育園區為台灣大學農學院實驗林7個營林區之一，區內遍植杉、柏、紅檜、銀杏與孟宗竹等，古木參天、林道四通八達，除遊玩、森林浴外，陳列館、竹類標本園、大學池、神木、孟宗竹林等也極具特色，每年均吸引大批遊客避暑。