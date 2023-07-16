19歲法國新星文班亞馬（Victor Wembanyama）正式降臨NBA，他在新人賽季的表現將因狀元身分而受到放大鏡檢視，但目前看來文班亞馬想要打出好成績，勢必得更加努力了，根據《FOX體育》記者布契（Ric Bucher）引述相關人士報導，馬刺預計將為文班亞馬安排大量輪休，甚至不會在新人賽季打背靠背的比賽，以保護這位球隊新任救世主。

一位西區球隊的球探告訴布契：「文班亞馬只有19歲，他需要為銜接NBA做準備。並在職業生涯初期階段，能夠一步一步地接受挑戰。」另一名東區球隊的高層則說，馬刺將嚴格控管文班亞馬的上場時間，並不會讓他在背靠背的比賽中上場。

馬刺向來毫不掩飾對於輪休的執著，早在球隊強盛時期，為了讓球員獲得更好的休息，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）常將年事已高的三巨頭百在替補席上為隊友加油，做得最過火的一次是2012年例行賽對陣熱火，比賽是全美直播加上沒有提前通知聯盟，這讓當時NBA總裁大衛史騰（David Stern）忍無可忍，開出高達25萬美元的罰單。

過於謹慎保護文班亞馬，馬刺的做法會讓球迷和聯盟感到相當沮喪，恐怕連文班亞馬本人都不會太高興，因聯盟已經在下賽季規定，只要球員出賽數少於65場，都將自動解除獲得年度獎項的資格，這將有待文班亞馬和馬刺取得信任和默契。