日前36化學兵群煙幕營實施基地鑑測，利用多輛M56渦輪發煙車同時發煙，並將海岸線加以隱蔽，力求訓測實戰化。對此，退役少將栗正傑16日就表示，「在我們海岸線放煙霧是在幹嘛？這大概只能稱為一種戰鬥的手段，這稱不上戰術方法」，引發討論。

臉書粉專《中華民國陸軍》15日在臉書上PO出一篇「迅速發煙掩護目標」的文章表示，「36化學兵群煙幕營，日前實施基地期末鑑測，在化生放核訓練中心測考下，運用煙幕遮蔽防護目標，掩護部隊遂行各項戰術作為，力求訓測實戰化，驗證支援作戰能量」。

而栗正傑16日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我真的要嘆口氣，放煙霧是在幹嘛？」栗正傑更指出，「放煙霧彈只有兩種情況，一種是假設我進攻的時候，放煙霧到敵人陣地，讓敵人看不到我衝鋒，讓他們的槍對不到我瞄準，這是攻擊的時候使用」。

栗正傑不解，「但是在我們海岸線放煙霧是在幹嘛？就是我們要撤退了、要跑了，讓敵人打不到我們，所以我們放煙霧來擋，在機場上面放煙霧，事實上敵人的空軍來沒辦法空降，這大概只能稱為一種戰鬥的手段，這稱不上戰術方法」。