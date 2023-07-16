跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議16日於紐西蘭落幕，會中完成簽署英國入會的議定書，但台灣與大陸等新入會案的審查方式，會中並未獲得共識。行政院經貿談判辦公室稍早對英國成功入會表達祝福，我國將持續爭取各會員國支持，並請益加入CPTPP過程各項準備事宜，為推動加入CPTPP做好更妥善準備工作。

CPTPP由11個國家組成，英國未來將成為第12個會員國，目前已遞交申請加入的國家包括台灣、中國大陸、哥斯大黎加、烏拉圭、厄瓜多和烏克蘭等；兩岸皆於2021年9月向CPTPP提交加入申請，且積極表態參與，外傳因兩岸同時申請，部分成員國主張應按照申請先後審查，另一部分主張應優先審理加入條件較佳的台灣申請案。

經貿辦指出，本年輪值主席紐西蘭稍早於CPTPP部長會議結束後，代表各國發布聯合聲明，其中與我國相關者為下列兩點，首先是聲明歡迎英國正式加入，另有關新入會申請案，各國仍將持續搜集資訊，以便作為檢視申請方是否可達協定高標準規定。

經貿辦指出，我國對英國正式簽署CPTPP協定表達祝賀，恭喜英國經過2年多艱辛的申請過程、順利完成CPTPP加入程序的一個重要里程碑。

對於各國將搜集資訊，檢視申請入會的國家是否可達協定高標準規定，經貿辦表示歡迎，很欣慰CPTPP仍堅持要求入會須符合協定高標準規定、並需檢視申請國執行貿易承諾的紀錄。我國將持續和各會員來往爭取支持，並將繼續提供各國所需蒐集的各項資訊。

經貿辦也說，我國仍將繼續運用與英國及CPTPP其他成員既有雙邊管道，持續向各國請益加入CPTPP過程各項準備事宜，為推動加入CPTPP做好更妥善準備工作。