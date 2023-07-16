俄羅斯烏拉爾山脈地區的一座鈾濃縮工廠，在上星期四發生鈾原料處理事故，有一名工人死亡，由於事涉核物質，工廠內一百多人都送往醫院，接受輻射傷害檢查。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，鈾工廠表示，當時的工作是對裝有貧化六氟化鈾的鋼瓶，進行減壓，結果出了意外，有一名受害者。但工廠方面沒有說明受害者是死亡還是受傷。 六氟化鈾是鈾濃縮過程中的關鍵過程，為氣態，有劇毒，可與水劇烈反應，並且能腐蝕大多數金屬，工作流程必須非常小心。

當地新聞媒體 E1.ru 援引匿名消息人士的說法，受害者已死，而且廠房因事故受損。

匿名工人說：「某處有東西斷了，所有物體都掉下來。」

媒體報導稱，事故發生後，俄羅斯國家原子能機構隨後把100多名工人，送往附近的一家醫院接受輻射檢查。同時烏拉爾電化學聯合公司也開始進行環境輻射檢查與除汙工作。

聲明稱，就目前的檢查，鈾工廠及周邊地區，輻射都處於正常值，對公眾健康不構成威脅。至於事故原因，仍然在調查中。

烏拉爾電化學聯合廠是俄羅斯最重要的鈾加工工廠，產量佔俄羅斯濃縮鈾的一半，以及每年全球濃縮鈾總量的20%，該工廠 80% 以上鈾產品都外銷出口。

據《紐約時報》報導，近十幾個國家一半以上的濃縮鈾，都從俄羅斯進口，因此這場事故很可能會造成國際鈾價上漲。

事實上，自1993年，美國與俄羅斯達成鈾協議後，美國有三分之一的濃縮鈾依賴於俄羅斯，這也被視為冷戰後時代緩和局勢的態度。