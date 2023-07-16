所有非美貨幣在7/10～7/14的四個交易日，大大揚眉吐氣，新台幣兌美元強升4.37角或1.41％，美元指數應聲跌破100大關，更加激勵主要亞幣蓄勢再攻。周一（7/17）國際匯市開盤，非美貨幣會如何表現？外銀認為，應該觀察美元指數如何站回到100、且能否站穩！

上周的國際匯市「激速」豬羊變色，非美貨幣強力反攻美元，幾乎呈現仰角走升，歐元兌美元最高來到1.12的全年最高，新台幣兌美元四天強升大口吃掉過去11年的貶幅。由於匯市轉向太快，多數外匯策略分析師無法在這個周末發布報告，也不願對後市明確表態，「感覺上，分析師都被震昏頭了」，外銀主管開玩笑說，實際上也看到美元被嚴重超賣了。

外匯商OANDA亞太地區高階市場分析師Kelvin Wong指出，美元貶值至15個月低點，是2022年11月7日以來最糟糕的一周，跌破100.95的關鍵中期支撐位，所幸也因此在支撐價得到加強。渣打銀行財富管理認為，考慮到美國聯準會7月晚些時候升息的可能性很大，美元指數可能在99.0～98.50附近找到支持。

OANDA團隊提醒，美元貶值可能會轉化為大宗商品價格的上漲，因為大多數大宗商品是以美元定價，布蘭特油期價格就在本周周間突破80美元/桶的區間盤整，「如果布蘭特油期價格能夠保持目前的上升軌跡，通貨膨脹就可能會從這個關頭開始攀升！」同時，大宗商品的潛在走升趨勢也可能會引發美國CPI的再次上升。