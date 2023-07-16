黑膠教父、音樂人李坤城因大腸癌病逝後，愛子李卓軒頻頻因遺產問題槓上後媽林靖恩，引起外界焦點。今(16)日，李卓軒更新貼文，談及李坤城生前不給生活費，算祖父母一手帶大的，但兩老經濟並不寬裕，以致他跟弟弟很早便開始打工，未料弟弟因睡眠不足發生嚴重車禍，早早離開人世間。

李卓軒今(16)日發布貼文，表示李坤城藝術性格使然，沒給生活費就去追夢，他跟弟弟則被丟給爺爺奶奶照顧，不過爺爺奶奶的收入只能維持家計，他做過推銷員、服務生、網咖工程師等等，甚至做遊走法律邊緣的工作求生，弟弟則上速食店的打烊班而睡眠不足，結果隔早騎機車去學校發生車禍，當場身亡。

透過至親的慘痛教訓，李卓軒自此把金錢看作生命般，直言：「沒錢的人，工作風險很高，真的會沒命」，後來唸了資訊相關科系，發現待在冷氣房寫程式就能賺錢，而且收入是以前的十幾倍，沒日沒夜地充實自我，大呼：「因為我知道，程式設計，可以讓我財富自由。」

回顧辛苦的過去，李卓軒感慨一路很幸運、受到許多貴人提拔，提及如果當年政府沒制定921推甄入學的教育政策，不可能從流氓學校唸到名校資管系，再來如果沒有提前具備特定技能，以當時的資歷，不可能進得了雅虎，讓他之後去任何一家上市公司求職，均能被錄用，更何論創業當起老闆，文章曝光後，網友們感到很勵志，有人就留言：「爺爺奶奶在天上一定會以你為榮的！」，李卓軒則點讚回應，透露出對爺爺奶奶的感激之意。