統一獅16日靠著潘傑楷在5局下敲出右外野2分炮，用本季首轟助隊打破平手僵局，也達成生涯100分打點里程碑，加上胡智爲7局失2分優質先發，以4比2擊敗富邦悍將。

胡智爲前4局被敲7支安打、失2分，但接下來3個半局都讓對手3上3下，盡力壓低失分，也給了球隊追平、超前機會。獅隊在4局下靠著高飛犧牲打、保送追平，5局下潘傑楷從郭俊麟手中敲出本季首轟，成功超前比數。

潘傑楷上一轟是在去年8月27日，從樂天桃猿黃偉晟手中敲出，今天棒打郭俊麟，他表示，自己並未設定什麼球種，只是跟好投手節奏揮棒而已，「上次全壘打很久了，我知道自己不是這種形態的打者，不會刻意追求長打，打出去只覺得很舒服、會是長打，但不知道會過。」

今年獅隊加入林益全，陳鏞基也表現「回春」，有更多人跟潘傑楷競爭角落內野的位置，「有想過可能都會從後面出發，所以在場邊也都會仔細觀察投手，隨時準備好，盡量幫助球隊。」

潘傑楷也提到先前一度下二軍調整，「球季前面有出賽機會但自己沒把握住，下去後整理、調整心情，找回自己怎麼面對一軍比賽的想法，自己對角色定位有認知，有上場就要好好把握，讓教練知道我是有能力可以勝任這位子的。」

獅隊率先搶下首張季後賽門票，但仍要為全年勝率努力，在下半季開打3連戰中贏下2勝，總教練林岳平表示，每一場都要盡力去找到贏球機會。接下來單周5戰除了3洋投外，古林睿煬、胡智爲仍要負擔2場先發。