在國產窄體客機C919進軍國際遭遇挫折之際，中國航空工業哈爾濱飛機工業公司研製的雙發渦槳通勤類飛機Y12F，已經拿到了歐盟航空安全局頒發的型號合格證，這是中國國產飛機首次取得歐洲的型號合格證，有助於該型飛機進一步拓展國際市場。

據《快科技》報導，隸屬於中國航空工業集團的哈爾濱飛機工業公司研製的Y12F經過6年多的審查後，終於在日前獲得歐洲的型號認可，這也是中國國產飛機第一次取得歐盟的型號合格證。在此之前，Y12F也在2015年12月10日獲得中國民用航空局的型號合格證，2016年2月22日獲得美國聯邦航空局的型號認可。

中國民航局有關負責人表示，此次型號認可的完成，是中國民航局與歐盟航空安全局對中歐雙邊航空安全協定的成功實踐，對於中歐雙邊適航合作具有重要意義。

報導說，Y12F型飛機是一款輕型通用/支線渦輪螺旋槳飛機，上單翼、單垂尾設計，可收放前3點起落架，安裝2台加拿大普惠公司的PT6A-65B渦輪螺槳發動機、哈澤爾公司的5葉金屬螺旋槳，而駕駛艙採用玻璃座艙，配置有先進的綜合航電系統。

Y12F最大平飛速度430公里/小時，最大航程2255公里，續航時間6.8小時，最大起飛重量8400公斤。客運型可搭載19名乘客，貨運型可裝載3個標準LD3集裝箱，軍用型可運載26人。

報導說，此型飛機具有飛行速度快、客艙容積大、裝載能力強、構型靈活多樣、航電資訊顯示交互能力強、客艙噪音低、首翻期和翻修期長、運營維護成本低、機場適應能力強、用途廣泛，可快速轉換，實用性高、選裝豐富等優勢。

Y12F飛機可廣泛應用於客貨運輸、海洋監測、空投傘降、航空攝影、地質勘探、醫療救護、人工降雨等領域。在歐洲過關後，有助於全面進入國際市場。

報導說，與此同時，中國民航局也完成了對空客直升機公司EC175B直升機的型號認可審查，並頒發證件。