2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽第三回合賽事16日落幕，賽事首度前進高雄旗津豐收廣場，將3X3籃球搬上美麗的海灘邊，而地主隊旗津造船者也成功「捍衛主場」，連續兩站奪下男子組冠軍；女子組則由台北中華培訓隊拿下本賽季首座單站冠軍。

ABSOLUTE 3x3聯盟賽本季規模和強度都較前三屆賽事更加提升，前兩回合賽事分別於屏東大鵬灣濱灣碼頭廣場及台中火車站廣場進行，各隊都卯足全力爭取單站頭銜。

旗津造船者為本賽季新加入的隊伍，上個月在台中站賽事首度獲得單站冠軍，蘇文儒在拿下MVP後就誓言高雄站回到「主場」後要拿出更好的表現，他也沒有食言，本周與職籃T1高雄全家海神隊友呂威霆、職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人首輪新秀劉承彥與義守大學學弟史承平搭配，成功留下冠軍。

旗津造船者今天在冠軍賽靠蘇文儒拿下11分，加上劉承彥於比賽後段的外線拉開差距，最終以21比16擊敗台北戰馬，連續兩站奪冠，蘇文儒蟬聯MVP，他也提到，希望這樣奪冠的感覺，可以一直延續下去。

女子組前兩站都由台北野貓帶走冠軍，但在今天高雄站賽事踢到鐵板，四強賽以14比17敗給彰化中華培訓隊，無緣連三站封后。冠軍賽則上演「中華培訓隊內戰」，僅由3名球員王玥媞、黃巧鈞、張聿敏應戰的台北中華培訓隊，冠軍戰以15比14、1分之差擊敗彰化中華培訓隊，本賽季首冠到手。

王玥媞拿下本站MVP，她提到，能打下這座冠軍，感謝教練在平時都將訓練強度拉很高，也謝謝隊友們在比賽中都拚盡全力。

ABSOLUTE 3x3聯盟賽第四回合將在7月22日至23日於台北信義區香緹廣場開打，連續4年在此地進行賽事，歡迎球迷踴躍到場看球，賽事也將於Absolute3x3 YouTube頻道進行直播。同時，在台北站賽事拿下男子組冠軍的隊伍，也將能取得參與9月23、24日宿霧大師賽資格。