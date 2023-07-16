香港大亨向華強長子向佐3年前與女星郭碧婷結婚，婚後育有一子一女。然而兩人去年卻陷婚姻危機，一時引發輿論聲浪，所幸在男方母親「向太」陳嵐代為出面澄清下，夫妻倆挺過感情危機，而向佐挺過風波後，近期也時常出現在各大社群中。誰料，他昨(15)日在社群上PO出的cosplay照，卻讓網友狂酸。

向太自從去年爆出帶女生回大陸豪宅，引發婚變傳聞後便未有任何回應神隱，直到半年後才開始PO出「放閃文」並陸續更新社群動態，除了曬出與家人之間的生活大小事外，也偶有直播與粉絲互動。誰料，向佐昨日在微博上更新一則cosplay的短片，畫面中可見他染上紅髮，穿著籃球衣，化身知名漫畫作品《灌籃高手》裡的主角「櫻木花道」，引發討論。

向佐在貼文中寫下：「大家好，我是來自『南湘高中』的『櫻木佐道』！」並透露自己圓了小時候的夢想。然而，由於櫻木花道就讀的高中是「湘北高中」，且妻子郭碧婷是以《小時代》系列電影中的南湘一角走紅，讓網友留言開酸：「看來你很清楚你的流量密碼是什麼，一定要帶她嗎？」更有人見其造型，忍不住寫下：「不要影響櫻木花道在我心中的形象」、「大可不必。」

事實上，向佐在同日也一併更新一則與家人們在兒童遊樂場玩樂的影片，而他也在影片中自稱是保母，並表示：「老婆大小姐平日太辛苦了，帶娃比上班累多了！」讓不少粉絲見了，紛紛留言誇讚：「終於合格了」、「是細心的好爸爸。」然而，也有眼尖的網友發現影片中僅有向佐未穿上親子裝，讓網友好奇：「向佐怎沒穿同樣的服裝，是家庭地位太低的關係嗎」、「感覺他的地位岌岌可危。」