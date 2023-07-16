美式賣場好市多不時會推出3C商品，像是iPhone也有優惠價格。有民眾最近替長輩添購一支iPhone，但開機時卻無法建立新的Apple ID，讓他好奇上網發問是否可能是二手機，話題引起討論，不少人也質疑非新機，最後原PO選擇退貨，同時收到好市多客服回應。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在好市多購買一台iPhone，回家開機準備創建帳號登入時，螢幕卻顯示「無法建立Apple ID，此iPhone已建立過太多個新Apple ID，請聯絡Apple支援」，讓他心生疑惑「我是買到二手機了嗎？」，不過手機的外觀是正常全新的，連包裝盒也是。

貼文引起會員們熱議，「笑死喔，這個也太扯了吧」、「來不及整理完成的展示機？」、「印象中Costco賣的，膜跟封口都會是新的，買的時候取貨窗口會再次確認」、「去Apple官網查序號即可知道保固何時啟用，還有Apple現在新機大都沒有封膜了」、「我姐還在好市多買過，打開就貼好保護貼的ipad」、「退貨在等下個倒楣鬼，然後下個倒楣鬼又上來發文」、「幸好你是在好市多買的，趕快去退」。

最後原PO選擇退貨，好市多客服也回應沒有遇過這情況，「商品是蘋果直送到好市多的 ，所以這是廠商的問題」，原PO則是再買了一支iPhone，希望使用上不要再遇到問題，此事件也不影響他在好市多買手機的意願，如果在手機行購買兩周後才發現問題，也只能認賠走保固維修，相較起來「感受還是有差」。