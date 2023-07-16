1984年，英國女星珍柏金（Jane Birkin）在從巴黎飛往倫敦的班機上偶遇了當時愛馬仕CEO Jean-Louis Dumas，也催生了日後大紅的愛馬仕傳奇－柏金包（Birkin Bag）。
這包基於珍柏金女士的需求而生，也成為日後女性包款的翹處之一，其獨特的旋鎖、飾帶環和帶扣設計成為流行，柏金包也以珍柏金之名命名，以宣揚珍女士與柏金包間獨一無二的連結關係。
據法國媒體報導，珍柏金今天已於家中逝世，享壽76歲。她過去曾主演《春光乍現》（Blowup）開始展露頭角，在法國時轉型為歌手也受到極高評價。而柏金包則成為愛馬仕的明星商品之一，後續衍生出許多精彩作品，包含由珠寶設計師皮耶哈蒂（Pierrre Hardy）以玫瑰金鑲嵌2712顆鑽石打造而成的柏金包，價格高達數百萬美元，更是拍賣會場上的重點包款之一。如今一代女星的逝世，也為世人留下更多懷念。
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