身高179公分的名模富永愛，17歲參加日本少女雜誌的模特大賽出道，18歲毅然選擇定居巴黎，經過無數甄選，19歲總算踏上巴黎時裝週舞台，高挑身形和東方面孔，立刻成為伸展台上亮眼的存在，是日本知名模特兒，她2004年與日籍甜點師結婚，2005生下兒子，4年過後就離婚，近日她疑似飛來台灣，讓許多粉絲感到驚喜。

富永愛今（16）日在Instagram現時動態中PO出高處拍攝的街景照，打卡地點是在台灣的台北市，她表示是第一次來到台灣，但只待一天就要回去日本，富永愛閃電來台也不忘品嘗台灣美食，她拍下化妝間桌上的食物，有知名餐廳春水堂的珍珠奶茶，還有紅心芭樂，富永愛還配了一個愛心，似乎對台灣的飲料很滿意。

日本名模富永愛抵台喝珍珠奶茶。（圖／ai_tominaga_official Instagram）

富永愛雖然是國際超模，但家庭並不富裕，她是單親家庭出身，從小突出的身高使她產生自卑感，曾在採訪中表示：「過去有段時間，我很討厭自己的身高，太突兀了…...但我知道恨自己的感覺並不好，所以我也開始思索著要如何改變自己。」直到高中畢業後她進入模特兒界，曾經的缺點變成優點，她也毅然孤身前往國外闖蕩，走上更大的伸展台，21歲時她與在巴黎的日籍甜點師結婚，然而婚姻維持了4年就劃下句點，富永愛離婚後決定為了兒子引退，直到2019年她才正式宣布復出，她的兒子富永章胤也跟隨媽媽的腳步成為模特兒。