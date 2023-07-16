由館長發起「公平正義救台灣」16日下午14時頂著烈日在凱道集會，同時，民進黨在圓山飯店開全代會，蔡英文回「冷氣還不錯！」對此，國民黨發言人黃子哲諷刺，民進黨製造怒氣、火上澆油！
「館長」陳之漢與前立委黃國昌發起的「公平正義救台灣」凱道集會16日下午14時登場，時值午間酷暑，主辦方及民眾頂著烈日，喊出「司法改革」、「居住正義」。同時，民進黨在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，被問到「總統妳會不會熱？」蔡英文則回「冷氣還不錯！」對此，國民黨發言人黃子哲諷刺，蔡英文的回答激起民眾的憤怒，為「火上澆油」做了最完美的詮釋。
黃子哲在臉書稱，這莫非是「凱道汗水臭，圓山凍死骨」的奇景！賴清德曾說「房價正在降」，蔡英文今天說「冷氣還不錯」。好羨慕那個平行時空中，有便宜的房，還有清涼舒適的冷氣吹。他直言，民進黨製造的怒氣肯定不會少！
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