今年全球多地爆高溫，但電影票房卻沒有同樣火爆。據美國媒體報導，由環球影業發行的《超級瑪利歐兄弟電影版》暫居今年全球票房冠軍，也是唯一突破10億美大關的電影，目前全球票房高達13.4億美元。

美國財經媒體CNBC於15日報導指出，在新冠疫情之前，甚至在去年，都有多部大片的全球票房突破10億美元。今年唯有《超級瑪利歐兄弟電影版》表現突出，反映出電影產業發生了巨大的變化。

電影行銷公司PaperAirplane Media執行長Mike Polydoros表示，今年初如果拿出10部預定發行的電影名單，要求民眾選出唯一可能破10億美元的影片，絕對不會有人選擇《超級瑪利歐兄弟電影版》。

報導中指出，中國市場是過去電影票房能突破10億美元大關的主要動力，像是疫情前大部分漫威電影的票房約有15%~20%來自中國，但疫情爆發後，只有少數漫威電影能在中國上映，而且票房收入還明顯下滑。

市場分析師表示，中國政府對於允許在當地放映的好萊塢電影更加挑剔，加上中國本身也開發了利潤豐厚的國產市場，外國電影已經無法寄望由中國市場來拉動全球票房。

不過在全球票房普遍低迷之際，中國有3部國產電影衝上全球前10大賣座名單，分別是張藝謀執導的賀歲片《滿江紅》，全球排行第4，票房達6.478億美元；《流浪地球2》，全球排行第6，票房達5.855億美元；阿里影業投資發行的《消失的她》，6月才上映，票房已達4.285億美元，全球排行第9。