家族企業（family business）是靠傳承而產生，歐洲社會視為經濟成長、就業和社會發展的主要驅動力，經濟後進者如台灣，家族企業仍在累積厚實影響力中。歐系銀行體系是家族企業的「夥伴」，據調查，歐洲家族企業與外部顧問進行合作，超過75％受訪者表示，會依靠家族專業人脈、或朋友引薦來挑選外部顧問，反映出銀行與家族企業已同處生態系之中。

法國巴黎銀行財富管理與義大利博科尼大學管理學院（SDA Bocconi of Management）共同針對歐洲家族治理的最新議題及趨勢，發布獨家報告。

調查發現，歐盟50％的GDP來源為家族企業，相當於所有歐洲私營部門40％至50％的工作產值。西班牙、義大利和法國，家族企業提供的就業機會與商機，比例甚至超過80％。值得注意的是，多數成功的歐洲企業為家族企業，在義大利，前1,000強的公司中有過半數為家族企業，在德國占40％，法國占28％。

法國巴黎銀行財富管理認為，在家族規範方面，歐洲家族企業落後其他國際企業許多，全球有59％的家族企業設有董事會；而在歐洲僅有24％。此外，家族企業普遍讓下一代提早接管事業，其中，接管行銷與社群媒體活動占46％，經營永續企業整合占35％，發展新產品線則占41％。

UBS瑞銀著重於私人銀行業務，長期服務家族企業。最新一份瑞銀《2023年全球家族辦公室報告》，調查全球230個單一家族辦公室，結果顯示，40％亞太區家族辦公室計劃在未來五年內大幅增加對已開發市場股票的配置，另類資產則是新增配置，逾半數偏好私募股權基金，目的在分散投資。80％亞太區家族辦公室，估計避險基金的表現在未來12個月達到、或勝於預設投資目標。

有鑑於複雜且不確定性的環境，健全的家族治理是家族企業邁向長遠成功的基礎。法國巴黎銀行財富管理提供家族企業獨有的治理方針，符合其家族價值、目標及商業模型。

法國巴黎銀行財富管理全球企業家及家族部主管Pierre Ramadier表示，家族企業是歐洲經濟的支柱，且已在社會中驗證其具備的韌性與關鍵角色，並發揮長期資本效益，整合永續概念至日常營運中。