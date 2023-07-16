許多人在外若發生意外，可能會尋求路人協助，不過不少人卻透過這種方法騙取錢財。一位台南婦人分享，她近日在家整理花草時，遇到一位自稱就讀成功大學的年輕男子求救，因為自撞受傷希望能借錢到奇美醫院自行就醫，沒想到她借出1500元後，對方隔天卻沒有依協議出現還錢。貼文一出，許多人紛紛指出該名男子根本是借錢不還的慣犯，婦人事後也透露已經報案。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，周一（10日）她在家整理花草時，遇到一位自稱高雄到台南讀成大的年輕男子求救，對方牽著一台傷痕累累的老舊機車，宣稱發生自撞意外而受傷，因為人生地不熟、沒帶健保卡，只能掏出身分證、台南市民卡、成大電腦技術士等證件，希望和原PO借錢後自行到奇美醫院就醫。

原PO提到，當時男子一再強調自己不是亂七八糟的亂小孩，她一時心軟就借了1500元，男子則是再三感謝、說隔天中午會出現還錢，結果卻是一去不復返，讓原PO直呼「失錢事小，被騙的感覺真的很差」，又擔心男子掏出的證件可能是對方撿到或偷來騙人的工具，因此特別發文警告。

對此，許多人紛紛回應，「呃…照片就不像本人啊…」、「這個通常你跟他說要帶他去醫院，他的傷馬上就好了」、「這個是不是偷人家證件亂借錢的」，不少在地人則分享，「我認識一個同名同姓的連字都一樣…然後不還錢耶」、「身分證就109台南換發了，還有台南市民卡…機車貼紙也是台南的，怎麼會剛從高雄到台南讀書，人生地不熟？這一看就有問題啊，說不定身分證開頭英文還是台南出生呢」、「前幾年我也遇過，我說幫他報警，他也說不用就跑了」。

原PO則補充，由於懷疑男子根本是借錢慣犯，目前她已向警方報案，「但願可以將他繩之以法以免有人再像我一樣白X上當喔！也希望證件本人不要受其所害⋯希望大家不要像我一樣被騙啊⋯」。