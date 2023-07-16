「公平正義救台灣」凱道集會今(16)日下午登場，許多民眾不畏日曬，踴躍到場發聲。同時民進黨在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，有記者問「總統妳會不會熱？」，蔡英文笑回：「冷氣還不錯！」國民黨立委王鴻薇不禁表示，真是兩樣情，也更「讓人髮指」。

王鴻薇今(16日)在臉書粉專表示，716大遊行，雖然頂著烈日高溫，仍然阻止不了人民對執政黨的不滿與怒吼，高喊民進黨下台。不過烈日難耐，還是有民眾因此中暑暈倒，畫面一轉，參加民進黨全代會的蔡英文、賴清德兩人，穿著厚重的外套，在冷氣房裡開造勢大會，真是兩樣情，也更讓人髮指。

王鴻薇接著指出，尤其身為總統的蔡英文，當著電視機轉播，穿著外套稱「冷氣還不錯」，配合ㄌㄨㄚˋ在旁邊揮大旗的表現，更是對所有台灣人民最大的嘲諷，更不要說昨天台北市中山區還停電，多少人被熱得哇哇叫，看到這位養尊處優的大小姐，誰還能忍？

王鴻薇不滿說，古人說「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，今天蔡英文跟賴清德再示範了一次，只是這次，人民是快要熱死，這兩人還在揮著他的民進黨旗。

王鴻薇更表示，相信今天只是開始，執政黨這樣傲慢囂張的態度，不願意傾聽人民意見，躲在自己冷氣房自嗨的作為，人民都看得到，這些憤怒總有一天都會化作選票，把你們通通從冷氣房拖出來，讓你們負上該負責的政治責任。

針對716遊行，行政院發言人林子倫晚間回應表示，政府持續傾聽也虛心接受，並將繼續精進各項政務，包含落實居住正義、打擊詐騙以及司法改革等，期盼透過政府與社會共同努力，打造一個更溫暖且堅韌的台灣。