阿卡瑞茲奮力回球。（美聯社）

2023溫布頓草地網球錦標賽眾所矚目的男單決賽，台北時間晚間9點登場，尋求個人第24座四大賽單打冠軍、溫網5連霸及溫網第8冠的塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic），前兩盤打完暫時6比1、7比6（6）、1比6在盤數上落後西班牙新生代好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）。

根據外國轉播單位提供的數據，喬柯維奇是史上第1位35度打進四大賽決賽的球員，年紀36歲又66天的喬帥，和20歲又72天的阿卡瑞茲的過招，兩人之間16歲的年齡差距，是1968年網球開始公開賽年代以來，年齡差距第3多的大滿貫男單決賽對戰組合，場邊也來了不少名人欣賞，例如威爾斯親王威廉一家，英國網球名將莫瑞、好萊塢影星布萊德彼特、英國男演員丹尼爾克雷格跟影星妻子瑞秋懷茲、英國女星艾瑪華森。

首盤阿卡瑞茲打得相當悶，喬柯維奇則是很快就進入狀況，連續破了阿卡瑞茲兩個發球局，迅速取得5比0領先，第6局阿卡瑞茲好不容易終於首度保發，但下一局喬帥在自己發球局還是直落4分強勢保發並先拿下1盤領先。

第2盤阿卡瑞茲醒了過來，也展現出色的腳步拚搶多分，這1盤戰況也比首盤來得更加旗鼓相當，前段兩人各互破一次，這一盤喬帥數度在底線救球時腳步打滑，一度跌坐在地上，阿卡瑞茲還走近網前關心喬帥狀況，這盤雙方最後進入搶七，喬帥3比0掌握先機，但阿卡瑞茲也連趕3分扳平，兩人拉鋸一段時間，阿卡瑞茲在5比6之後連得3分，最後1分更是接發壓線得分破了喬帥發球分，在搶七局8比6將盤數追平。

威爾斯親王威廉（右起）和喬治王子、夏綠蒂公主、威爾斯王妃凱特一家開心欣賞溫布頓男單決賽。（美聯社）

好萊塢影星布萊德彼特（2排左）欣賞溫布頓男單決賽。（美聯社）

第3盤一開始喬柯維奇仍受到第2盤搶七最後1分對手壓線球得分的影響，首個發球局遭到阿卡瑞茲破發，關鍵第5局，兩人激戰了約26分鐘、經歷13次「丟士」，阿卡瑞茲才在這局自己第7破發點再度攻破喬帥發球局，並乘著這股氣勢保發，搶下第3盤。