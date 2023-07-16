芝加哥穀物9月期貨價14日因供應憂慮而連續兩個交易日收紅。最受影響的小麥每英斗上漲逾3％收6.6美元。玉米上漲2.7％收5.07美元。黃豆上揚0.2％收14.02美元。

協議執行以來，逾1,000艘貨船從烏國港口累計輸出近3,300萬公噸農產品，緩和全球農糧供應問題。其中逾72.5萬公噸烏國小麥透過世界糧食計劃署（WFP）輸出至包括阿富汗、衣索比亞和葉門等全球缺糧最嚴重的國家。

UN秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）上周致函給俄國總統普丁（Vladimir Putin）希望其延長協議以協助穩定全球糧價。

古氏提議取消妨礙俄國農業銀行金融交易的各種障礙，以換取允許烏國穀物繼續從黑海出口至國際市場。

俄國國家通訊社塔斯社（TASS）報導，普丁收到古氏來信後兩天表示，他認為黑海協議是「單邊遊戲」，只協助烏國農產品出口，未如他預期那樣幫助俄國肥料等出口增加，因此考慮退出協議。

但普丁強調，只要各方能履行所有對俄國的承諾，俄國就會立即再次參與黑海協議。

UN秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，上周末已繼續透過通訊軟體Signal和WhatsApp跟俄國進行溝通。

去年7月經UN與土耳其斡旋，俄烏兩國同意簽黑海協議，讓烏國南部出發的貨船能在不受攻擊下安全航行，每次效期120天，只要各方同意即可延長一個效期。普丁上周發出的態度，是協議生效以來俄國第四次退出威脅。