台灣虎航7月17日航班，其中IT371台中－澳門航班延後至18：00起飛，IT302澳門－桃園航班將延後至20：35起飛（以上皆為當地時間）。

星宇、台虎實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以機場公佈為準呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。