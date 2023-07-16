台灣虎航7月17日航班，其中IT371台中－澳門航班延後至18：00起飛，IT302澳門－桃園航班將延後至20：35起飛（以上皆為當地時間）。
星宇、台虎實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以機場公佈為準呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。
受泰利颱風路徑及外圍環流影響，台灣虎航、星宇航空基於飛行安全考量，公告航班異動。星宇將取消7月17日JX1203／JX1204、JX201／JX202、JX205／JX206往返台北－澳門的航班，並將協助受影響旅客免費改票或退票，依旅客意願調整後續行程。
台灣虎航7月17日航班，其中IT371台中－澳門航班延後至18：00起飛，IT302澳門－桃園航班將延後至20：35起飛（以上皆為當地時間）。
星宇、台虎實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以機場公佈為準呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。
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