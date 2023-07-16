據Counterpoint Research數據顯示，小米今年印度的銷量只有34％來自零售店，相比之下，三星57％的銷售額來自線下店鋪。小米計劃進一步擴大其目前已達18,000間零售店的印度實體店網路，並與更多供應商合作提供其他產品，例如小米電視或閉路電視等。

Muralikrishnan B表示，小米發現一些合作商店將其橙色品牌標誌放在店外，但店內則主要展示競爭對手品牌，小米將著手解決這個營銷問題。小米擬聘請更多店員推銷手機，Muralikrishnan B表示，目標是到明年年底將銷售人員從2023 年初水平增加兩倍，達到1.2萬名。

小米在印度面臨的另一個重大挑戰是去年印度聯邦金融犯罪機關執法局凍結小米6.73億美元的銀行資產，指控小米以專利費名義向外國實體非法匯款，而小米否認有不當行為。對此Muralikrishnan B表示，小米仍充滿信心，該公司立場將被聽到並得到驗證。