路透社本月初引述三名消息人士報導，印度石油公司今年6月成為第一家以人民幣支付部分俄油交易的國有煉油廠。據透露，印度石油公司是通過印度工業信貸投資銀行向中國銀行支付人民幣，來結算與俄羅斯石油公司（Rosneft）的交易。

此外，印度三家私營煉油商中至少有兩家也開始使用人民幣支付俄羅斯原油，另有多家國營煉油商正在探索人民幣結算機制，但美元仍是印度公司購買俄羅斯原油時的主要支付貨幣。

上述印度高官也表示，由於印度對中國出口較低，人民幣儲備不多，因此印度使用人民幣進行貿易結算的情況可能會相對有限。

事實上，印度石油部和財政部此前一直試圖說服俄羅斯接受使用印度盧比支付原油交易款項，但俄羅斯不願意持有盧比，堅持以人民幣或其他貨幣結算。由於國防貿易，俄羅斯積累了大量的盧比儲備。

一名印度高官表示，印度儲備銀行（RBI）計畫在未來兩到三天內為銀行提供指導方案，以解決盧比貿易機制的一些初期問題。