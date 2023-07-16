原po貼出限時動態截圖，驚見蔡英文總統觀看圖案，備感受寵若驚。（圖：取自社群網站Dcard／林雅惠高雄傳真）

MeToo風暴蔓延，海軍一名男士官日前與被女學妹指控傳色情影片性騷擾，雙方後來互相控告，結果他被記小過，女方僅核予2支申誡，他於網路發出圖文，指控海軍申訴管道常態性別歧視。

原po今天再度po文，指稱尚未看見該案一絲曙光時，卻因為自己私下爆料卻被記2支申誡的結果，無意中發現「總統蔡英文」也在觀看的紀錄圖案，讓他備感「受寵若驚」。

全案起於海軍一名女士官去年一次提出3起性騷擾申訴，指控男士官多次以難聽的性器官名詞叫喚她，男士官被記1支申誡；另外，男士官被控在電話提到性器官，雖然他喊冤仍被記1支小過；最後男士官傳送色情影片，他坦承不諱並道歉，被記2支小過。

他說，我確實有錯，我必須道歉，但我認為還是要應該客觀的審酌發生的背景等等，甚至查明動機。

男士官懷疑遭「挾怨報復」，所以他蒐集對方「開黃腔」、摸揉肩腰臀的證據，向海軍大氣海洋局、海軍司令部、國防部、高雄市社會局、高雄市政府提出申訴，結果女方只被記2支申誡，後來社會局更予以註銷。

該名男士官透露，希望藉由自己的經驗讓大家知道男女同樣面對MeToo狀況時所受的對待有多巨大的差別，另外也提醒各位，跟異性相處時真的要抓好分寸，不論是平常多要好、多愛開黃腔的異性，也有可能突然反咬一口性騷擾。

該名男士官表示，還沒有看見該案件的一絲曙光，卻先等到私自爆料核予2支申誡的結果。

沒想到該篇po文引起同袍關注及討論，他在下午近4時警覺有蔡英文總統觀看的紀錄圖案，他說：「沒想到蔡總統真的會點進來這則貼文的限時動態，小弟有點受寵若驚了」！