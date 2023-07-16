以大陸國產晶片為賣點的正能量愛國網路劇集《我的中國芯》在本月10日隆開播，不料才播出不到一周，就因而劇中製造晶片劇情引發爭議，被網民指控根本是「科幻片」，也有評論指責該劇故意以誇張劇情反諷中國晶片遭圍堵，面對大量負評，這部因應時局的主旋律戲劇已宣布「暫緩播出」。

據香港《經濟日報》報導，這部名為《我的中國芯》的網劇，劇情內容以一家民營科技公司承接大陸的國家級重大科研項目為主軸，目標是研製出先進光刻機上的雷射裝置。但在關鍵時刻，老闆遭外國扣留，公司因此陷入資金危機。後來公司內部同心合力，老闆娘甚至抵押別墅，最終排除萬難，並攻克眾多技術難關，並以成功對抗美國晶片封鎖、自製出國產高階晶片等激勵人心的結局收場。

報導說，因正值中美晶片戰影響全球半導體市場，美日荷3 國聯手圍堵中國，該片被視為切合市場熱點、提振大國信心的正能量網劇，然而該片預告播出後，在網上引起熱議。不少網民表示，「這不是哪壺不開提哪壺嗎？」、「晶片沒整出來，劇先整出來了，這是科幻片吧？」、「這是低級紅高級黑！惡意諷刺中國晶片現狀！」、「這下卡美國脖子了」、「這不跟『戰狼』裡的中國護照一樣嗎？現實很骨感」。

許多網民評論指責該劇故意以誇張劇情反諷中國晶片遭圍堵，《我的中國芯》才播出不到就宣布下架。（圖／優酷）

更有許多半導體業界從業人員在留言中表示，劇中描寫的「實驗室起火」等情節不合常識，「光刻（曝光）的條件大部分是抽真空，怎麼可能會爆炸啊？」

據了解，《我的中國芯》網劇本月10日起在優酷頻道上開播，預告片還特別用一段英文開頭：「即日起，全面禁止向中國銷售先進光刻機。」將美日荷聯手圍堵中國作為故事背景。但雖然符合官方的主旋律，但是脫離現實，編劇完全不了解半導體科技知識，播出不到一周期間，在大陸的關注度不高，網民討論並不熱烈，留言的網民都是挖苦批評居多，普遍覺得內容相當尷尬。

報導指出，面對各方質疑與批評，《我的中國芯》劇組官方微博10日發消息稱：「由於排播調整，本劇暫緩上綫。播出時間待定」。