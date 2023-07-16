阮姓移工砍警後逃逸無蹤，湖口警和樹林警在該棟出租套房和附近全力圍捕。(翻攝照片／邱立雅新竹傳真)

阮姓移工砍警後逃逸無蹤，湖口警和樹林警在該棟出租套房和附近全力圍捕。(翻攝照片／邱立雅新竹傳真)

新竹縣發生移工傷警事件，事發後移工從頂樓竄逃，警方搜捕未果無功而返。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹湖口工業區阮姓移工16日遭樹林分局偵查隊查緝時，竟抓狂持藍波刀劃傷陳姓刑警脖子，傷口長達20公分，所幸送醫縫合後無大礙，阮姓移工行兇後往出租套房頂樓逃逸，但遲至近午夜，仍不見阮姓移工蹤跡，新湖分局警方在鄰近多棟建物逐一搜查仍未果，目前已收隊返回。

新北市樹林偵查隊16日晚間和跨區到新竹湖口工業區查緝阮姓失聯移工，豈料追到屋頂對峙時，阮姓移工一見到大批警員，就掏出預藏的刀械反擊，劃傷29歲陳姓刑警脖子，傷口長達20公分，所幸緊急送醫縫4針並無生命危險。事發當時，另一名前往制止的民眾也遭劃傷嘴角，送醫也無大礙，均已出院。

阮姓移工傷警後，往樓頂逃竄，該棟樓房為出租套房，移工逃往樓頂後不知去向，新湖分局警方也前往支援，傳出移工藏匿於隔壁棟，新湖分局警方前往鄰近多棟建物搜捕，仍未見阮嫌蹤跡。

據悉阮嫌所持兇器為藍波刀，遭劃傷的陳姓刑警傷口長達20公分，所幸僅傷及表皮，經送竹北東元醫院縫4針已無大礙，意識清醒。網傳移工在圍捕現場殺人釀1死1重傷，新湖警分局嚴正否認，盼勿以訛傳訛。

新湖分局警方表示，確實有逐一蒐查鄰近建物，但推測阮嫌從其他棟逃離，目前該區塊搜捕部分已收隊，案件本身原則上為樹林分局主辦，新湖分局僅提供協助。至於逃逸的阮嫌身上是否仍持有刀子，警方表示無法確認，樹林分局警方也表示，確切事發經過仍待進一步釐清。