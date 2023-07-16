演員柯震東去年12月因拍戲時不慎被空拍機撞上，導致臉部破相，近期復工出席電影宣傳活動時，眼下還貼著美容膠帶。誰料，他今日在社群上又自曝遭到狗狗攻擊而大噴血，讓他無奈寫下：「請慎重思考要不要養大狗。」並曝光後續治療動向。

柯震東今(16)日在IG上以限時動態的形式發文，第一張就曬出自己右手上滿是鮮血的照片，配文寫下：「請慎重思考要不要養大狗。」更附上兩個笑哭的表情符號。此外，也一併貼上一張枕頭上有大攤血跡的畫面，並幽默指出：「起床枕頭有個地圖。」看似是他受傷後被流出的鮮血染上而成。

不過，由於讓柯震東遇上「血光之災」的兇手是他的愛犬，擔心大家對牠有負面的看法，柯震東也為牠發聲，表示：「統一回答，我的狗很乖，但牠真的太大了。」並解釋事情的來龍去脈，指出自己只是在與愛犬玩鬧，但牠應是太興奮，才不小心撞到我的眉角。另外，也坦言星期日沒有醫美診所開門，因此要等到明天才能評估要不要縫針，希望粉絲們不要太擔心。

事實上，柯震東去年12月月底因空拍機破相後曾在元旦當天於社群上許願，希望「回到過去的模樣」，讓粉絲看了相當心疼，所幸他2月時首度公開露面，臉部情況看似復原良好，僅在左眼下方貼有幾條美容膠帶，而被問及心情是否有好轉，他也坦言表示自己沒辦法那麼快調適好，因為是被空拍機撞傷，看到會旋轉的東西還是會有點害怕。