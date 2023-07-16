香港女星楊卓娜過去參加港姐比賽出道後，大多在港片擔任綠葉角色，感情方面則跟「燈箱大王」生下一女，卻至今沒有結婚。常在社群平台分享生活的她，近日表示眼睛半夜出現脹痛感、流眼淚的症狀，便用手去揉眼睛，導致眼睛被感染，所幸並無大礙，休息一周便可康復。

楊卓娜13日在臉書發出2張眼部特寫照，可見周圍冒出透明分泌物，她表示這樣的症狀，害她三更半夜之際，眼睛脹痛到流眼淚，以致徹夜未眠，即使曾嘗試點藥水跟擦藥膏，依然沒發揮太大的作用，隔早趕緊衝去眼科，一檢查才得知左眼睫毛倒插，一直摩擦之下產生不適感，更關鍵的是，她曾經用手揉眼睛，導致眼睛出現感染的情況，罹患皰疹跟眼結膜炎2種疾病。

所幸病情並不嚴重，僅需一周時間便能康復，要粉絲們不要擔心，同時語重心長勸告所有粉絲，如果遇到類似情況，盡快去眼科檢查，也提醒注意手部衛生，千萬不要隨便揉眼睛，以免重蹈她的覆轍。

文章曝光後，星友蔡國威、陳自瑤、陳煒湧入留言區關心，祝福早日康復，粉絲也寫下：「眼睛是靈魂之窗，不可隨便去藥局買藥，一定要給醫生檢查才安全喔」、「我的小孩也是睫毛倒插，每隔2、3個星期要自行剪掉」、「得好好愛護妳的眼睛」、「下次小心啊，最近早點就寢喔！」