2024年總統大選，國民黨已徵召新北市長侯友宜，鴻海創辦人郭台銘卻仍動作頻頻。前立委郭正亮表示，國民黨對郭台銘一定會動手，當立法院長是激怒牌第一槍，激怒牌還有好幾槍。

郭正亮16日在《下班瀚你聊》節目中表示，國民黨的危機 ，不是常會跟全代會，因這個都不會過，它比較大的危機是，侯競辦執行長金溥聰現在正在做的事，就是要郭台銘趕快表態，但郭現在玩的就是，他不要表態，所以國民黨台北市議員徐巧芯去參加的那3場見面會，他都不表態。

郭正亮接著指出，郭台銘只要不表態，就可以繼續幫國民黨立委站台，然後就可以吸取人家的養分。但就是因為郭沒有表態，就不能夠說他違紀，所以他要來站台，也不能阻止，郭台銘現在就是73區四處跑。

郭正亮表示，重點是郭台銘不會宣布參選總統，金溥聰也知道郭台銘在玩這個把戲，所以就是一直要激怒他。接下來就可以看到，國民黨一定會對郭台銘動手，當立法院長是激怒牌第一槍，激怒牌還有好幾槍。