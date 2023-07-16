中大紅襪紅陳彥青代打擊出再見安打，心情相當激動。（台灣世界少棒聯盟協會提供）

112年全國社區學生棒球大賽U12組決賽16日由中大紅襪紅以及新竹竹風少年爭奪冠軍，雙方打線大爆發，中大紅襪紅5局下靠著代打陳彥青再見安打打回致勝分，6比5驚險收下冠軍。

這場決賽1局上新竹竹風少年就鯨吞5分，1局下中大紅襪反擊拿下4分，隨後紅襪在3局下追平，5局下再靠著陳彥青再見安打取勝，直得一提的是，陳彥青並非本戰先發球員，但因為先發第5棒湯哲綸身體不適，教練團最終讓陳彥青臨時上場代打，意外扮演致勝關鍵角色，教練張煒聖直說：「幸運！」

即將升上國中的陳彥青表示：「雖然沒有先發，但我知道這是教練的安排。」能夠有好表現，陳彥青感謝教練指導，談到再見安打，他說：「當下2好球，我就心想，不管什麼球來都要跟到最後，然後把球打出去，看能不能形成安打。」

講到這裡，陳彥青開始哽噎，繼續說道：「很開心可以把所學發揮出來，因為我要畢業了，接下來就打不到其他比賽。」陳彥青在校成績非常好，一直都是班上的前5名，未來他要到慈文國中就讀，沒辦法再盡情打球也讓他不捨中大紅襪的隊友們，「現在會先以課業為主，書讀得好才會有機會再繼續打球，未來就可能是繼承爸爸的工作。」

本屆全國社區學生棒球大賽，各組最終8強名次

U10組

冠軍：福林國小

亞軍：NBA港湖紅

季軍：錦興巧虎

殿軍：高市熊快樂藍

第5名：魔法師

第6名：松山區體育會藍

第7名：新竹竹風少年

第8名：大神岡社區

U12組

冠軍：中大紅襪紅

亞軍：新竹竹風少年

季軍：NBA港湖紅

殿軍：新北海德

第5名：高雄熊快樂紅

第6名：楠陽社區

第7名：中大紅襪白

第8名：松山區體育會

U15組

冠軍：台中向上

亞軍：親子勇士

季軍：TBA

殿軍：野牛男孩

第5名：中大紅襪紅

第6名：健行小牛J

第7名：上智社區

第8名：閃耀之星