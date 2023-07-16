中台灣的「豪宅一哥」聯聚建設董事長江韋侖、以及日本知名建築師隈研吾，今（16）日公開同框，首度揭開「聯聚中維大廈」神秘面紗。隈研吾表示，這是史上第一座以自己名字冠名的建築作品，也是他執業生涯以來建築高度最高的建築，期待未來完工落成後，讓更多的粉絲愛上台中。

聯聚建設邀請日本知名建築大師隈研吾攜手打造頂級商辦最新力作「聯聚中維大廈Kuma Tower」，並於今日舉辦隈研吾與談會，與貴賓分享建築的心路歷程，現場擠爆200多人，呈現爆棚的盛況。

江韋侖也邀請隈研吾前往「中維基地」，及中台灣第一座豪辦大樓「聯聚中雍大廈」，聯聚建設的經典住宅之作「聯聚瑞和大廈」參觀訪問。

最近中台灣最轟動的話題之一，就是聯聚建設於下半年甫最新推出的豪辦大案「聯聚中維大廈Kuma Tower」，邀請隈研吾，聯手打造台中新地標，基地位於市政路、市政北一路，原本為聯聚建設的七期服務中心，面積達2,380坪，規劃樓高42層樓、地下7層的頂級商辦大樓，約234戶，主力坪數約80～150坪，一整個樓層坪數約760坪，每坪開價可能落在70～90萬元，挑戰中台灣地區最高單價的紀錄，總銷達270億元。

至於「聯聚中維大廈」的建築總高度，達208公尺，是隈研吾生涯中建築高度最高的代表作，也是畏研吾惟一的冠名之作。

隈研吾表示，與江韋侖的作品給我留下深刻的印象，感受到他們對藝術和細節的執著，充滿著來自世界各地的藝術品，每個空間都散發著精心策劃的感覺，所以當江先生邀請一起創建台中新地標建築時，很高興接受挑戰並接受這個項目。

隈研吾表示，他在「聯聚中維大廈」中，最重要的設計理念就是以綠化植栽結合台中綠意盎然的意境，從高樓層辦公大樓延伸到低樓層商業設施中；同時也設計很多陽台，以大面積的開窗和不同深度的屋簷，讓人們即使在室內也能感受到自然光影的轉變。這樣的設計，不只考量到建築美學，更能達到另一個重要使命，即運用大面積陽台層層種樹，達到節能減碳的目的。

隈研吾也表示，這棟大樓是他首度以自己姓名冠名的作品，也是執業生涯中，建築物高度最高的作品，而同時融合大量綠色植栽和超高層建築物的設計，是他最大的期許。

隈研吾向來以獨樹一格的「負建築」理念，受到國際重視，擅長運用自然材料、重視建築所在環境與文化之間關係，在聯聚中維大廈中，也重新闡述建築的意義。

隈研吾也相當擅長運用三大元素：光線、空氣、水創造出禪意氣息，如此溫柔卻堅定的建築實力，更是當今世代更為人所重視的建築理念。從東京奧運國立競技場主場館、根津美術館、村上春樹圖書館，打造和諧、共融於自然之中的建築，充分表現出這位建築大師對於生活場域的人文關懷與對生態自然的重視，這同樣也是聯聚建設首次與國際建築師合作主因。

隈研吾表示：「在Kuma Tower的設計上，我們試圖將自然元素融入高層建築中，木頭層層堆疊，包覆住整個量體，為建築創造出有韻律感並充滿自然紋理的立面，比起傳統像僵硬玻璃盒子似的高層建築，希望我們的設計能更豐富城市的樣貌。」溫潤木質板簷給人一種自然印象，充滿自然紋理的立面加上旋轉語彙為建築創造出韻律感。隨時間、光影幻變的量體，退縮的大露臺與植栽計畫，以光佐景閱覽四季變換，在繁忙之中顯得沉著。

他表示，這樣將自然元素融入場域的設計及規劃，更是未來頂級商辦的趨勢，而中維大廈未來將實現最為舒心的辦公場域，讓進駐的企業主能沈浸多元工作型態同時坐擁城市綠洲。

江韋侖表示，在他的房間，床頭放了10本書，其中有4本就是隈研吾的作品，雙方合作階段，就耗時四年在討論。他非常滿意此次邀請隈研吾設計的作品，希望未來能改寫頂級商辦大樓的新標竿，「也期待聯聚中維大廈未來能夠長長久久，而且希望不只是百年、而且是千年！當然建築物的結構安全是最重要的。」

今天聯聚建設在與談會活動現場，也為了貴賓們準備了呼應負建築意念的木紋質感「中維紀本」，現場開放貴賓們與隈研吾近距離互動交流，透過此次活動讓建築師、設計師和學術界的專業人士能夠交流意見、分享經驗，並對於永續實踐於未來建築更為踏實。