烏克蘭曾宣稱利用美製「愛國者防空飛彈」，擊落了俄羅斯的「匕首高超音速飛彈」。根據美國國防與軍事專家艾克塞表示，這並不意味愛國者防空系統準備好保護美國和盟友，以免遭受最嚴重的飛彈威脅。退役少將栗正傑表示，愛國者防空飛彈是碰撞攔截，要算得很精準，而兩顆飛彈要撞在一起機率很小的。

栗正傑16日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，烏克蘭利用美製愛國者飛彈，擊落了俄羅斯的匕首飛彈，是西方的新聞，他個人是存疑的。

栗正傑接著指出，美國自己也承認愛國者飛彈指揮車有受損，損傷多嚴重並沒有講。可是我們看到一顆一顆愛國者飛彈打上去，到底有沒有擊落？他也不敢講。

栗正傑指出，愛國者防空飛彈是終端攔截，飛彈在下來的那段時間，愛國者才能去攔截。因為有重力加速度，飛彈往下飛的速度比較快，愛國者的速度是5馬赫，往上飛的速度比較慢，況且愛國者是碰撞攔截，要算得很精準，所以在太空中，兩顆飛彈要撞在一起的機率是很小的。