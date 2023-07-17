民眾黨2024總統參選人柯文哲日前主張，若有機會當選，未來行政院長人選考慮由國會最大黨推薦人選。對此，前立委郭正亮認為，柯文哲如果沒有把「政黨輪替」講出來，保證落選！因為目前氛圍不能接受柯文哲跟民進黨聯合組閣，因為要政黨輪替的是最大的力量，這是基本原則，很多核心問題，是不能投機的！

民眾黨2024總統參選人柯文哲7月9日在「董事長開講」粉絲見面會上表示，若有機會當選，未來行政院長人選考慮由國會最大黨推薦人選。

柯文哲當時解釋，民眾黨有可能在下一屆的國會中搶到10幾席，代表藍綠白都沒辦法過半，讓政局穩定會變成是重中之重。因此，不排除與藍綠合作，由國會最大黨推薦行政院長人選，避免可能發生倒閣的情況。

對此，前立委郭正亮16日在網路政論節目《下班瀚你聊》表示，「不能這樣講話」，柯文哲應該說，會去促成國會多數，由國會多數協商出閣揆人選。柯文哲講話不精準，會產生反效果，國民黨就會問，柯文哲的意思是也可以跟民進黨合作嗎？

郭正亮推測，如果是這樣，就會大傷，因為意思就是民進黨不下架也沒關係？但這是核心價值，柯怎可以這樣講？一定要說政黨輪替，可是因為民眾黨席次不夠，所以一定是聯合政府，且國會跟聯合政府是同一個邏輯。

前立委郭正亮。 （資料照片）

而如果柯文哲說他選上總統就是政黨輪替，只是行政院長還是賴清德？郭正亮認為，如果這樣講，保證「絕對落選」！柯文哲如果沒有把「政黨輪替」講出來，也就是下架整個行政部門，如果沒有講到這裡，保證落選！

郭正亮解釋，目前氛圍不能接受柯文哲跟民進黨聯合組閣，所以不能講「國會最大黨」，因為國會最大黨一定是民進黨，民進黨再不濟也有50席。若是民眾黨加上國民黨若超過57席，這不叫最大黨，叫做「國會多數力量」。

郭正亮預測，「民進黨下架」如果柯從頭到尾都不說出來，那他不會當選，因為要政黨輪替的是最大的力量，柯粉最熱烈的時候大概只有20％，其他還是政黨輪替的力量。如果到最後民眾發現，原來柯文哲和民進黨還可以合作，那怎麼可能當選？這時候國民黨也不會棄保投柯，若要國民黨的人棄保投給柯，是隱含聯合政府會有國民黨的閣員，才有誘因支持。

郭正亮強調，很多核心問題，是不能投機的，投機一定受傷。選前不可能對此議題不表態，柯文哲可能還在想要爭取綠的選票，可是這是基本原則，選舉到某一階段，不可能對基本原則模稜兩可！