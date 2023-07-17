港星張致恆過去是男偶像團體Boy'z的一員，因爆出劈腿5女，甚至又有財務狀況，被港媒封「世紀渣男」，演藝事業也全毀，還拖累到了另一名團員，最後他在2019年和女粉絲雯雯結婚，一連生下3子，但2人不斷傳出離婚消息。張致恆日前首度受訪提及近況，坦言自己形象大傷，連走在路上都被罵「渣男」。

據了解，張致恒出道後花邊新聞不斷，直到和女星梁皓恩交往後，才沒再鬧出緋聞。沒想到，張致恆2019年7月無預警宣布閃婚生子，對象為粉絲「雯雯」，不久後被爆出「劈腿5女」，包括梁皓恩、圈外人Moon、C小姐、S小姐，事後他公開道歉，妻子雯雯也選擇原諒，2人於同年9月正式登記結婚。

沒想到，雯雯去年1月突然宣布「我們離婚了」，讓外界相當錯愕；張致恒則拚命挽回妻子，2人火速復合，並透露將成為三寶爸。張致恆近日接受《星島日報》訪問，首度提及近況，坦言自己因劈腿導致形象全毀，某次去市場買東西，不只旁邊的阿姨當面喊他「渣男」，連走在路上都被嗆「想把你丟進垃圾桶！」

張致恒透露，自己在找工作時，也曾被老闆以「影響公司形象」為由解僱，還遇過雇主看了他的身分證，隨即表明不聘用的狀況，所以他至今沒有一份職務可做超過半年，經濟壓力不輕。至於和雯雯的婚姻，他認為「婚姻是一生一世的」，所以不打算離婚，現在只希望做好孩子的榜樣，會積極面對過去的錯誤。

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