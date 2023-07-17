打開工作室櫥櫃，一把把形狀各異的自製花匙，有尖、有圓也有方，一塊塊拖線線板上註記著「出身」，是由現年88歲的國寶級土水匠師蘇清良（良伯）親手寫下。他拿著抹刀跟各式泥作工具，走遍臺灣南北替人起厝，握著拖線線板投身古蹟修復，抹平每道歷史印記，精雕每吋花紋與線條，為古蹟重拾昔日風采。

蘇清良匠師投身土水行業逾70年，是少數漢式傳統建築及和洋式近代建築兩大系統兼擅之傳統匠師，更是國寶級古蹟修復師，2022年文化部認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者，成為高雄文化資產保存技術首位「人間國寶」。

「阮自臺灣頭做到臺灣尾，對(uì)淡水一直做……，做去到恆春。」（我從臺灣頭做到台灣尾，從淡水一直做……，做到恆春。）蘇清良匠師談起經手修復過的古蹟，彷彿為大家翻開一本臺灣建築史──自臺灣最北端的淡水紅毛城、臺北賓館、國立臺灣博物館鐵道部園區、臺北公會堂（中山堂）、臺北孔子廟，中部新竹州廳、霧峰林家花園、清水黃家瀞園，到南部吳園（原臺南公會堂）、水交社文化園區及高雄的橋頭糖廠、鳳儀書院、高雄市立歷史博物館（原高雄市役所）、原愛國婦人館、鳳山東便門與舊三和銀行，最南至屏東恆春古城等不勝枚舉。

巧手復舊保存原貌 鳳儀書院再現百年風華

採訪這天，良伯帶著家人一起走進鳳儀書院，宛如進入時光隧道，追憶當年修復的點點滴滴。市定古蹟鳳儀書院興建於1814年，為臺灣現存規模最大的書院，建築規模及藝術表現首屈一指，是清代書院建築典範。然而二次戰後遭租佔戶以各種增建物遮蔽樣貌，磚牆斑駁、雜草蔓生，高雄市政府於2009年啟動修復工程，蘇清良匠師參與原貌整修工作，經過長達4年修復，重新疊成質樸的咾咕石、卵石牆面，抱鼓石、石柱珠的造型雕紋，及別具特色的清代尖角瓜筒經典重現，2013年鳳儀書院正式重啟門扉，在世人面前展現昔日風華。

位於高雄鳳山的市定古蹟鳳儀書院，興建於1814年，為臺灣現存規模最大的書院，經蘇清良匠師等人，歷經4年修復恢復昔日風采。(攝影/楊為仁)

重遊舊地，年近九旬的良伯熟練地穿梭在頭門、講堂、廳事及兩廊廳舍間，細數過去修復軌跡，例如鳳儀書院屋頂最具特色的燕尾翹脊，是由三組不同的工班共同修葺而成，先由第一組工班製作主體粗胚，再由他負責抹塗白灰，最後交由彩繪工班進行彩繪；古色古香的斗仔磚，早已想像不到最初坍塌景象，他以斗仔磚砌成盒狀，在盒中填入土石碎料的工法復舊；材料使用上，保留舊有堪用的部分，其餘補上新磚，堆疊出新舊融合，深淺色彩交織的美感。

來到講堂後方的拱門，良伯抬頭指著拱門上緣的圓弧形狀，是透過仿作一個樣板，用半尺磚下去切割而成；不時會看見的直櫺窗，風格細緻優雅，窗內磚條使用半尺磚，磚與磚之間內部用鐵片固定、避免傾倒，並非單純疊砌磚塊如此簡單。即使距離修復完成已多年，細節仍清晰烙印他的腦海中。

鳳儀書院內風格細緻優雅的直櫺窗，窗內磚條使用半尺磚，磚與磚之間內部用鐵片固定、避免傾倒，並非單純疊砌磚塊如此簡單。(攝影/楊為仁)

16歲拜師學藝 從土水匠師到古蹟修復師

在案場人稱「良師」、「良伯」的蘇清良匠師，1935年出生高雄湖內，小學尚未畢業就跟著家人接觸土水工作，16歲正式拜師學藝，他回憶，由於個子小，師傅還特製一張矮凳讓他站著抹牆，他邊做邊學、練就一身好手藝，從傳統竹籠屋、土墼厝，到三合院、四合院等大厝與現代樓房都難不倒他。

蘇清良匠師從替人蓋房到投入古蹟修復，完全是因緣際會，「我頭仔是做現代（樓房）的啦，阮後生蹛佇咧慶洋公司（食頭路），慶洋公司攏是做古式的，臺北賓館無人會曉拖線條，所以阮後生就叫阮來做；若無，我本底欲出國去看埃及金字塔。」（我起初是做現代（樓房）的，我兒子在慶洋公司工作，慶洋公司都是做古式的，臺北賓館沒有人會拖線條，所以我兒子就叫我來做，不然本來要出國去看埃及金字塔。）1998年兒子蘇神男所屬的營造公司，標得臺北賓館修復工程，尋找傳統線板施作的師傅上遇到困難，他義不容辭接下擔子，將退休計畫擱在一旁，土水人生轉了彎做和洋式建築，一路至今，不覺間已20多年光陰。

日本和洋式近代建築，裝飾性線條多，需自製拖線線板刻畫出線條紋路。(攝影/楊為仁)

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*拖線：師傅使用模板和工具，以手工拖拉、雕塑等泥作方式，呈現柱體、牆面、天花板等稜線、花紋，類似今日的「線板」裝飾。

為建築量身打造工具 立體雕花完美重現

臺北公會堂（中山堂）是蘇清良匠師踏入古蹟修復的第一件作品，他以銳利的目光宏觀建築結構，挖掘各處蛛絲馬跡，他說，「做古式的是愛動腦筋！現代的就是抹壁、疊磚仔爾，較早的古厝、大厝嘛攏真困難。」（做古式的要動腦筋！現代就抹壁、貼磚而已，比較早的古厝、大厝也都是很困難。）建築師會告訴匠師要做成什麼樣子，但該怎麼做只能靠匠師自己思考，和洋式近代建築受西式建築影響，裝飾性線條多，自製拖線線板成了必備功夫，因應不同牆面與角度，塗抹白灰牆的抹刀也要量身打造。

蘇清良匠師將各地修復古蹟所使用的拖線線板（上方）及自製花匙（下方），好好地收藏在工作室裡，拖線線板上頭註記來自何處。(攝影/楊為仁)

至於哪個古蹟最有挑戰性？蘇清良匠師認為是國立臺灣博物館鐵道部園區及新竹州廳。憶及修復鐵道部園區過程，要如何將完全脫落的天花板恢復原貌，就讓他傷透腦筋，「天篷內底攏是木摺條，一層一層，真正足困難！」（天花板裡面都是木摺條，一層一層，真的很困難！）光是木摺壁就得3道程序，他仔細研究、精心雕琢，才成就現在令人讚嘆的橢圓形天花板，以及細緻的立體雕花，綻放老建築最精彩的姿態。

只要一有機會，良伯就會到以往修復過的案場走走，看到遊客如織走入欣賞古蹟，他感到「足歡喜的呢！」因為，他經手的案場品質經得起時間考驗，「恁看新竹（州廳）做偌久矣，阮足歡喜天篷攏無落落來(lak--lo̍h-lâi)，天篷攏釘木摺條，閣再抹白灰、拖線條，線條足幼，足媠的。」（你看新竹（州廳）做那麼久，我很高興天花板都沒掉下來，天花板都釘木摺條，還要再抹白灰、拖線條，線條很細，很漂亮。）他會仔細檢視天花板、白灰壁等是否堅固如常，「阮（做）的白灰壁會當擋足久！」（我們的白灰壁可以撐很久！）良伯笑說沒有自誇，不易龜裂的白灰壁是長時間鑽研調配出來的招牌，箇中撇步是心血的累積，亦是對土水工作的重視。

大片古色古香的斗仔磚，早已想像不到最初坍塌景象，蘇清良匠師以斗仔磚砌成盒狀，在盒中填入土石碎料的工法修復。(攝影/楊為仁)

職人精神傳三代 孫接棒修復古蹟大業

能夠精通漢式傳統建築及和洋式近代建築兩大系統的傳統匠師，蘇清良匠師為其中極少數之一，就在他擔心手藝無法傳承之際，令人意想不到的是，孫子蘇建銘從電子系畢業後，從事電子業1年多後決定轉行。他說，學生時期寒暑假就常跟著爸爸和阿公跑案場、做土水，本來只當作打工機會，沒想到耳濡目染下也產生興趣，2017年正式向阿公拜師學藝，隔年就取得文化部傳統匠師資格。

人間國寶蘇清良匠師（中），與從事建築工程的兒子蘇神男（右），以及向他拜師的孫子蘇建銘（左），建築志業傳承三代，國寶級手藝得以繼續傳承。（攝影/楊為仁)

上班環境從辦公室到建築案場，起初不太適應，滿滿的專業術語摸不著頭緒，讓他深覺隔行如隔山，加上要跟老師傅學習技術、溝通，認為「轉換心態」是最重要的事。蘇建銘分享，正式拜師後，阿公送他一支抹刀，熟悉的手感、細膩的手路，「一直用到現在，沒有這支抹刀，真的不行！」。

抹刀是抹牆的基本工具，有木抹刀、鐵抹刀、鋼板抹刀等多種材質，如果市面上沒有適合的工具，則要為建築量身打造自製抹刀。(攝影/楊為仁)

古蹟修復場域裡，蘇清良匠師帶學徒有一套哲學，他常常叮嚀孫子「做慢無要緊，做好就毋通改。」（做慢不要緊，做好就不要再改。）施作速度不用快，慢工出細活。與良伯既是祖孫也是師徒，蘇建銘看著阿公帶一班十多人一起工作，他的感受是「很尊敬師傅」，下了班，則可以放下專注緊繃的壓力，回到孫子身分，輕鬆跟阿公討論生活大小事。

「孫仔欲出來做，阮足歡喜的！按呢（修復）古蹟的工課就袂無去矣！因為阮拄仔好三代攏咧做古蹟，阮一代、阮後生一代、阮孫仔一代。」（孫子要出來做我很高興啊！這樣（修復）古蹟的工作不會不見，因為剛好我們三代都做古蹟，我一代、我兒子一代、我孫子一代。）談到孫子願意接班，在蘇清良匠師充滿歲月痕跡的眉宇間，看得出開心與驕傲。兒子從事建築工程，孫子師承祖父，現在不僅能獨當一面，還有1名學徒跟著他工作，忙碌的時候，良伯的牽手也會從旁協助綁苧麻線等工作。「做土水」原先為了謀生餬口，而後竟將土水做到極致、成為藝術，更成了傳承三代的家族志業，凝聚一家人的心。

「這馬準備起兩層樓，欲用甲足媠予人參觀，準備欲共拖線、線板釘好勢。」（現在準備蓋兩層樓，要用得很漂亮給人參觀，準備要把拖線、線板釘好。）良伯湖內家的後院正在整地，規劃新的空間放置伴他征戰過大小案場的每樣工具，是回憶紀念、也是傳承。蘇清良匠師「一生懸命」地反覆銘刻他的執著與堅持，以長時間的毅力及深厚的修造功力，將歲月奉獻於臺灣的老建築與傳統文化。他相信，當人們走進古蹟那刻，必定會看見他對古蹟修復的這份心意，為臺灣留下珍貴的人文精神。

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人間國寶 蘇清良匠師

• 1935年出生於高雄市湖內區

• 精通箄仔壁、土墼厝、壁體疊磚、屋面蓋瓦、灰泥裝修、線角修飾等建屋與土水技術，也參與山場（墳墓）之施作，皆是傳統寺廟、民居、宅第、墓葬等古蹟修復所不可或缺之技術

• 曾參與修復之古蹟：淡水紅毛城、臺北賓館、國立臺灣博物館鐵道部園區、臺北公會堂（中山堂）、臺北孔子廟、新竹州廳、霧峰林家花園、清水黃家瀞園，到南部吳園（原臺南公會堂）、水交社文化園區、橋頭糖廠、鳳儀書院、高雄市立歷史博物館（原高雄市役所）、原愛國婦人館、鳳山東便門、舊三和銀行、屏東恆春古城……等

• 2019年登錄為高雄市文化資產保存技術「土水修造技術」保存者

• 2022年登錄為重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者。

本文作者：王亭云

(本文摘自《高雄畫刊》2023/07)