自台灣第一檔ETF台灣卓越五十基金（0050）掛牌以來，已經邁入第20個年頭，截至5月底止，國內ETF掛牌檔數237檔，不僅呈現百花齊放的榮景，並且，總管理資產規模達到2.92兆元，這個數字，也超越所有境內「非ETF」基金的2.68兆元。

「在全世界都能看到資金流入ETF商品的現象，但台灣速度算是更快。」對於ETF大受理財族青睞，國泰投信總經理張雍川首先解釋，ETF的高透明度、低成本與交易方便等優勢，已讓ETF在全世界都受到機構與零售客戶的認同。但從全球來看，被動式基金占比約一○％到十五％，而台灣主動式與被動式基金的規模比重更已來到幾乎各半，這部分，與業者的全力推動有著必然關聯。

他觀察，近年來投信業者積極發行對應各種市場、各種資產類別、各種主題的ETF，以滿足投資人資產配置的需求，並且投入許多心力在教育投資人，都讓台灣投資人對ETF的接受速度比國外更快。「ETF市況熱絡，其實對投資人或業者及資本市場來說，都是三贏。」張雍川說。

債券ETF》殖利率走高吸引力大增

而金融環境的變化，也是促成各種商品推陳出新的關鍵之一。例如去年以來受到市場關注的債券型ETF，張雍川解釋，以前債券殖利率2％，大家都覺得沒有吸引力，但隨著美國聯準會升息，現在就算是並未標榜高配息的「投資等級債券」，殖利率也都能來到5到6％，對投資人來說，這是一個長期配置固定收益不錯的工具。

他透露，以往購買債券型ETF的大約98％都是機構法人、特別是以壽險為主，但經過美國暴力升息後，零售客戶開始積極參與，各家業者也抓準時機發行許多相關商品，目前零售客戶占比已來到12％左右。

對於此類商品的看法，張雍川分析，市場認為聯準會升息接近尾聲，甚至明年有機會降息，因此不少投資人購買長天期美國公債ETF，因存續期較長，據推算，當聯準會降息，利率每降1％，債券價格會上漲17.5％。此外，美國長天期公債殖利率約4％，也相對具有吸引力。