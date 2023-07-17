夏天到了，許多人會規劃到台灣各地的濱海沙灘玩水, 享受夏日風情。大家紛紛湧向海灘，享受陽光、沙灘和大海的美好。除了下水感受海浪的熱情，許多人會在海灘上尋找適合的石頭，尤其是挑選光滑、造型特殊的石頭，將它們一塊一塊的堆疊在一起，創造出一座座的石頭塔。在各大海岸，不難見到遊客留下大小不一的石頭堆塔，到底在海灘堆石頭塔代表什麼意義呢？

原來，在海邊堆石頭時，是可以將心願寄託其中，如果能夠堆疊出一個平衡而完美的石頭塔，就可以許下一個願望。許多人喜歡在海灘上嘗試堆石頭，是期待著自己的願望能夠實現喔。

台灣文具文創品牌利百代，特別將許願石的想法，化為隨手可得的文具，現在，堆砌許願石，不用去海邊也可以隨時許願了；不論是在煩悶的辦公室中，還是讀不完書的書桌上，擺上利百代許願石頭橡皮擦，隨時隨地大大的許願吧！就讓利百代許願石頭橡皮擦成為你夏日的夥伴。你可以將它們堆疊成小塔、小堡壘，或是創作出自己心目中的海灘景色！讓你在工作中找到小確幸，忙碌中也能喘口氣。

(圖/利百代提供)

這款獨特的許願石頭橡皮擦以海邊堆石頭的傳說為靈感，精心設計成海邊鵝卵石的造型，彷彿來自海浪洗練的藝術品，將它疊成你喜歡的樣貌，把無限的願望和夢想注入其中，成為我們每天創造的動力和靈感來源。利百代許願石頭橡皮擦讓你在忙碌的工作中感受到夏日的樂趣，同時能夠許下心願。

除了可以趣味堆疊，許願石頭橡皮擦更是實用的辦公用品，它能夠輕鬆擦除筆跡，讓你的文件整潔有序。無論是在會議中記錄重要事項，還是在辦公桌上畫下創意草圖，許願石頭橡皮擦都能派上用場。現代人對環境安全的要求日益增加，他們希望身邊的產品和環境不含有害物質，能夠提供安全和健康的使用體驗。利百代許願石頭橡皮擦的成分非使用PVC，安全、無毒、抗菌，絕無影響人體賀爾蒙的可塑劑，且符合CNS6856標準檢驗認證，台灣製造，使用上超安心。

(圖/利百代提供)

利百代許願石頭橡皮擦將夏日的海灘趣味帶進辦公室，它能讓你在忙碌的工作中感受到夏日的樂趣。無論是擦除筆跡、創造樂趣，還是許下心願，石頭筆擦都是你忠實的夥伴。讓利百代許願石頭橡皮擦陪伴你度過每一個忙碌的工作日，將你的夢想和願望成真！